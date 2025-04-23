Вибухи в "Алабузі" через атаку дронів: ЦПД підтвердив влучання та пояснив, чому це важлива ціль

Вдень 23 квітня безпілотники літакового типу дістались до міста Єлабуга у Татарстані в Російській Федерації та змогли пошкодити виробництво ударних дронів "Шахед", якими росіяни обстрілюють українців. Кремль планував майже удвічі наростити продуктивність цехів в "Алабузі", але тепер не ясно, чи ці плани втіляться у життя.

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Успішне відпрацювання дронів по особливій економічній зоні "Алабуга" глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко написав у Telegram-каналі.

Допис Коваленка з'явився через годину після того, як росЗМІ та жителі Татарстану почали скаржитись на наліт дронів невідомого походження, які загрожували цехам "Алабуги". Посадовець повідомив, що у вказаному російському регіоні було дійсно гучно і "дещо місцями вдало".

Атака дронів на РФ - Коваленко про влучання у Єлабузі 23 квітня Фото: скриншот

У наступному дописі Коваленко уточнив, що мав на увазі, пишучи про "нарощення виробництва" в ОЕЗ "Алабуга". Вказується, що у 2024 році російські підприємства у Татарстані випускали 6 тис. дронів — сумарно ударних БПЛА "Шахедів" та "Герань". Тим часом виробництва розширили й встановили нову планку. Згідно з даними ЦПД, росіяни у 2025 році планують отримати майже удвічі більшу кількість ударних дронів: ідеться про випуск 8 до 10 тис. пристроїв протягом року. Крім того, росіяни виготовлять до 15 тис. дронів-імітаторів, додав глава ЦПД.

Атака дронів на РФ - Коваленко про важливість влучання по ОЕЗ "Алаабуза" 23 квітня Фото: скриншот

Генштаб ЗСУ поки що не підтвердив, що виробництво "Шахедів" у РФ атакували БПЛА українського виробництва.

Атака дронів на РФ — що сталось 23 квітня в Єлабузі

Зазначимо, Фокус писав про атаку дронів на РФ, яка відбулась вдень 23 квітня. Близько 12 год жителі Татарстану почали публікувати відео з міста Єлабуга. На відео бачимо та чуємо дрони літакового типу, які летять над регіоном у Татарстані за понад 1 200 км від кордонів України. Видно, як спалахує у повітрі через роботу засобів ППО ЗС РФ. Один чи більше БПЛА, ймовірно, були втрачені, але інші пролетіли далі, свідчать записи. На одному з записів — мінілітак, який вільно петляє над промисловою зоною, обираючи ціль, по якій він має влучити.

Міноборони РФ підтвердило, що у Республіці Татарстан збили один безпілотник літакового типу. У Telegram-каналі мера Єлабуги Рустема Нурієва підтвердили збиття одного дрона у Єлабузькому районі: чиновник запевнив, що жертв та руйнувань начебто немає.

Зазначимо, 22 квітня було гучно на 51 арсеналу ГРАУ РФ, розташованому за 60 км від Москви — поруч з містом Киржач у Володимирській області. Як пояснили аналітики DeepState, могли вибухнути близько 200 тис. тонн боєприпасів різного типу, які зберігались у сховищах та на спецмайданчиках. За характером вогняної хмари, яка здійнялась над військовою частиною, аналітики зробили висновок, що злетіли у повітря балістичні та зенітні ракети, а також ракети для РСЗВ.

Нагадуємо, 18 квітня медіа "Радіо Свобода" опублікувало супутникові фото військової частини в Шуї, у якій базувалась 51 бригада ЗС РФ.