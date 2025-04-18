Удар по казармі ЗС РФ у Шуї: з'явився супутниковий знімок руйнувань (відео)

Супутниковий знімок підтвердив, що дрони Сил оборони України пошкодили казарму на території 112-ї ракетної бригади Збройних сил Російської Федерації в місті Шуя.

Related video

Видання "Радіо Свобода" порівняло супутникові знімки бази 112-ї ракетної бригади в Шуї до і після ударів українських безпілотників 16 і 17 квітня.

Наслідки удару по Шуї

Оприлюднені фото підтверджують точну геолокацію пошкодженої казарми. Раніше місце удару було визначено за відео, знятим військовими після удару.

Удар по Шуї: що відомо

У середу, 16 квітня дрони атакували розташування 112-ї бригади ракетних військ ЗС РФ у місті Шуя в Іванівській Росії. Цей підрозділ використовує "Іскандери" для атаки на мирні українські міста.

Наступного дня місце дислокації 112-ї ракетної бригади РФ у Шуї зазнало повторної атаки безпілотників. Повідомлялося, що дрони-камікадзе типу "Лютий" вразили низку об'єктів, зокрема й приміщення штабу.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ завдали ракетного удару по Сумах 13 квітня.