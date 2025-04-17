Сирена, прилеты и "вырубленный" свет: у россиян в Шуе царит истерика из-за украинских БПЛА

Неизвестные дроны второй день подряд атакуют город Шуя в Ивановской области РФ. Местные сообщают о по меньшей мере 6 взрывах, в результате чего в части населенного пункта пропал свет, а школьников перевели на дистанционное обучение.

Related video

О неспокойной ночи в Шуе пишут в местном телеграм-канале "Иваново. Происшествия".

В паблике сообщается, что все началось около 3:30 утра 17 апреля. В городе включили сирену, после чего раздались взрывы. Также сирену включили и в областном центре — городе Иваново.

"Подписчики сообщают, что в Шуе громко. В 3 ночи три "хлопка". ВСУ снова пытаются атаковать город Шуя в Ивановской области. Предварительно над городом уже сбито несколько воздушных целей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ленинском районе города "вырубили" свет. Также сообщалось, что атака "идет со всех сторон".

Городская администрация Шуи сообщила, что занятия в школах пройдут в дистанционном режиме, а жителей города призвали находиться в безопасных местах и распространили правила поведения во время атаки БПЛА.

"Дистант, из-за опасности атак БПЛА, на сегодня объявлен только для учащихся школ города Шуя. В Иваново и других городах региона такие меры пока не вводились. Повсюду полиция. Говорят всем не выходите из ваших домов", — говорится в сообщении.

Напомним, что в России в городе Шуя в Ивановской области произошел налет неизвестных дронов. Они атаковали расположение 112-й бригады ракетных войск ВС РФ, которая использует "Искандеры" для атаки на мирные украинские города.

Также сообщалось, что удар пришелся по штабу 112 ракетной бригады России, которая недавно обстреляла баллистикой Сумы, в результате чего погибли по меньшей мере 35 мирных жителей и еще более ста были ранены.