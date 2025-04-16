Месть за Сумы-2: дроны атаковали 112-ю бригаду ВС РФ, которая использует "Искандеры" (видео)

В России в городе Шуя в Ивановской области произошел налет неизвестных дронов. Они атаковали расположение 112-й бригады ракетных войск ВС РФ, которая использует "Искандеры" для атаки на мирные украинские города.

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Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Как пишет ASTRA, именно эта бригада ракетных войск, которая наносила удары по мирным жителям Сум в Вербное воскресенье 13 апреля.

"112-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 03333) атакована в Шуе Ивановской области. Согласно открытым данным, бригада дислоцируется в районе Южный городок города Шуя. На вооружении имеет оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", — пишет издание.

На обнародованных кадрах видно, как дроны падают и взрываются, а также слышно, как их пытаются сбить из автоматов.

"Интересно, что для защиты такого объекта россияне пожалели ПВО и БПЛА пытаются безуспешно сбить из автоматов. Но ничего не получается, и дроны летят просто в цель", — написал по этому поводу украинский блогер и журналист Денис Казанский.

После атаки БПЛА военная техника в городе перекрыла улицу Генерала Белова от переулка Проточного до улицы Свердлова, а людей попросили в ближайшее время не выходить на улицу.

Местные жители отмечают, что город также атаковали в районе 3 ночи.

В Министерстве обороны РФ отчитались о перехвате и уничтожении 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:

9 БПЛА — над территорией Воронежской области,

8 БПЛА — над территорией Белгородской области,

4 БПЛА — над территорией Курской области,

2 БПЛА — над территорией Липецкой области,

2 БПЛА — над территорией Республики Крым,

2БПЛА — над территорией Московского региона.

Напомним, что Силы обороны Украины в ночь на 15 апреля атаковали город Курск в России. Дроны охотились на воинскую часть 448-й ракетной бригады ВС РФ. Именно эта часть нанесла удар в Вербное воскресенье по городу Сумы двумя "Искандерами".

13 апреля ВС РФ атаковали Сумы 2 баллистическими ракетами. Удар пришелся в центр города. Погибли более 30 человек. Одна из ракет попала по конгресс-холлу Сумского государственного университета, а вторая имела кассетную боевую часть.