Месть за Сумы: стало известно, какой объект атаковали Силы обороны в Курске РФ

Силы обороны Украины в ночь на 15 апреля атаковали город Курск в России. Дроны охотились на воинскую часть 448-й ракетной бригады ВС РФ.

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Об этом в своем телеграм-канале сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"Сегодня ночью Силами обороны Украины была поражена в/ч 35535, то есть, ППД 448-й ракетной бригады в селе Клюква на Курщине", — сообщил он.

По его словам, именно эта часть нанесла удар в Вербное воскресенье по городу Сумы двумя "Искандерами".

"Насколько серьезно, — пока нет детальной информации", — отметил журналист.

Других подробностей атаки он не сообщил.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО проинформировали, что в Курске неизвестные дроны попали в склад боеприпасов россиян.

Атака РФ "Искандерами" на Сумы: что известно

13 апреля ВС РФ атаковали Сумы 2 баллистическими ракетами. Удар пришелся в центр города. Погибли более 30 человек. Одна из ракет попала по конгресс-холлу Сумского государственного университета, а вторая имела кассетную боевую часть.

Нардеп Марьяна Безуглая упрекнула военных, поскольку, по ее данным, в Сумах проводили награждение 117 бригады.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку РФ на Сумы, назвав ее "ошибкой". Тем временем в медиа рассказали о 13-летнем мальчике Кирилле Ильяшенко, который спасал людей в Сумах.