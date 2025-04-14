Трамп назвал удар по Сумах "ошибкой": в Раде призвали ФБР расследовать пропаганду в Белом доме

После того, как президент США Дональд Трамп назвал "ошибкой" российский ракетный удар по Сумах, ФБР должно исследовать, откуда происходят кремлевские нарративы, распространяемые в Белом доме.

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Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии для издания Times.

В частности, он напомнил об атаке террористической организации "Аль-Каида" на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

"Это все равно, что сказать, что 11 сентября было просто ошибкой "Аль-Каиды", — сказал Мережко, — Это очень тревожное заявление, которое поощряет Путина продолжать его зверства, и в то же время свидетельствует, что кто-то из окружения Трампа продвигает российские нарративы".

Напомним, 13 апреля российские агрессоры ударили по центру Сум баллистическими ракетами. В результате атаки погибли 35 человек, еще более ста — получили ранения.

Президент США Дональд Трамп, когда его спросили о реакции на российский удар по Сумах, заявил: "Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку". Затем Трамп начал говорить, что это была "война Байдена", и что причиной якобы стало "злоупотребление властью".

Что касается Александра Мережко, то в ноябре прошлого года он высказывал мнение, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира: мол, еще во время предыдущей каденции Трамп поспособствовал созданию коалиции в поддержку Украины и урегулированию на Ближнем Востоке.