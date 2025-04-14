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Трамп назвал удар по Сумах "ошибкой": в Раде призвали ФБР расследовать пропаганду в Белом доме

Дональд Трамп, президент США, комментарий Трампа, заявление Трампа, Белый дом, Белый дом
Фото: Getty Images | В Раде призвали ФБР расследовать распространение нарративов Кремля в Белом доме после заявления Трампа об ударе по Сумах

После того, как президент США Дональд Трамп назвал "ошибкой" российский ракетный удар по Сумах, ФБР должно исследовать, откуда происходят кремлевские нарративы, распространяемые в Белом доме.

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Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в комментарии для издания Times.

В частности, он напомнил об атаке террористической организации "Аль-Каида" на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

"Это все равно, что сказать, что 11 сентября было просто ошибкой "Аль-Каиды", — сказал Мережко, — Это очень тревожное заявление, которое поощряет Путина продолжать его зверства, и в то же время свидетельствует, что кто-то из окружения Трампа продвигает российские нарративы".

Напомним, 13 апреля российские агрессоры ударили по центру Сум баллистическими ракетами. В результате атаки погибли 35 человек, еще более ста — получили ранения.

Президент США Дональд Трамп, когда его спросили о реакции на российский удар по Сумах, заявил: "Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку". Затем Трамп начал говорить, что это была "война Байдена", и что причиной якобы стало "злоупотребление властью".

Что касается Александра Мережко, то в ноябре прошлого года он высказывал мнение, что Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира: мол, еще во время предыдущей каденции Трамп поспособствовал созданию коалиции в поддержку Украины и урегулированию на Ближнем Востоке.