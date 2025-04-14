"Они совершили ошибку": Трамп отреагировал на удар россиянами по Сумах (видео)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал баллистические удары РФ по Сумах в результате чего погибли более 30 человек. Он назвал это "ужасным".

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Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в самолете по дороге в Вашингтон из Мар-а-Лаго, передает MSN.

Так, журналист поинтересовался у американского президента, относительно его реакции на атаку РФ в Вербное воскресенье на украинский город Сумы, которая унесла жизни 34 человек и более 100 получили ранения.

"Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Я думаю, что так и было", — сказал Трамп.

После этого репортер задал встречный вопрос относительно того, верит ли Дональд Трамп, что россияне ударили по Сумах непреднамеренно. На это Трамп не смог ответить и переадресовал журналиста с этими вопросами к россиянам.

"Но я думаю, что это ужасная вещь. Я думаю, что вся война — это ужасная вещь. Я считаю, что развязывание этой войны — это злоупотребление властью. Если бы я был президентом, эта страна никогда бы не позволила начать эту войну. Эта война — это позор", — сказал Трамп журналистам.

Он добавил, что в войне в Украине виноват его предшественник Джо Байден, потому что при нем якобы эта война бы никогда не началась.

Напомним, что апреля днем РФ нанесла два удара баллистическими ракетами по центру города Сумы. Среди погибших есть дети и целые семьи. Также есть разрушения зданий и повреждения автомобилей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с украинцами, которые пострадали от атаки Российской Федерации на Сумы утром 13 апреля. Чиновник заявил, что нужно отыскать способ воздействия на Кремль, чтобы россияне прекратили огонь.