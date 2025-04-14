"Вони зробили помилку": Трамп відреагував на удар росіянами по Сумах (відео)
Президент США Дональд Трамп прокоментував балістичні удари РФ по Сумах внаслідок чого загинули понад 30 людей. Він назвав це "жахливим".
Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у літаку дорогою у Вашингтон із Мар-а-Лаго, передає MSN.
Так, журналіст поцікавився у американського президента, щодо його реакції на атаку РФ у Вербну неділю на українське місто Суми, яка забрала життя 34 людей та понад 100 отримали поранення.
"Я думаю, це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Я думаю, що так і було", — сказав Трамп.
Після цього репортер поставив зустрічне запитання щодо того, чи вірить Дональд Трамп, що росіяни ударили по Сумах ненавмисно. На це Трамп не зміг відповісти і переадресував журналіста з цими запитаннями до росіян.
"Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна — це жахлива річ. Я вважаю, що розв'язання цієї війни — це зловживання владою. Якби я був президентом, ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну. Ця війна — це ганьба", — сказав Трамп журналістам.
Він додав, що у війні в Україні винен його попередник Джо Байден, бо при ньому буцімто ця війна б ніколи не почалася.
Нагадаємо, що квітня вдень РФ завдала два удари балістичними ракетами по середмістю міста Суми. Серед загиблих є діти і цілі родини. Також є руйнування будівель та пошкодження автомобілів.
Президент Франції Емманюель Макрон висловив солідарність з українцями, які постраждали від атаки Російської Федерації на Суми зранку 13 квітня. Посадовець заявив, що потрібно відшукати спосіб впливу на Кремль, щоб росіяни припинили вогонь.