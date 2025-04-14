"Вони зробили помилку": Трамп відреагував на удар росіянами по Сумах (відео)

Президент США Дональд Трамп прокоментував балістичні удари РФ по Сумах внаслідок чого загинули понад 30 людей. Він назвав це "жахливим".

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Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у літаку дорогою у Вашингтон із Мар-а-Лаго, передає MSN.

Так, журналіст поцікавився у американського президента, щодо його реакції на атаку РФ у Вербну неділю на українське місто Суми, яка забрала життя 34 людей та понад 100 отримали поранення.

"Я думаю, це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Я думаю, що так і було", — сказав Трамп.

Після цього репортер поставив зустрічне запитання щодо того, чи вірить Дональд Трамп, що росіяни ударили по Сумах ненавмисно. На це Трамп не зміг відповісти і переадресував журналіста з цими запитаннями до росіян.

"Але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна — це жахлива річ. Я вважаю, що розв'язання цієї війни — це зловживання владою. Якби я був президентом, ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну. Ця війна — це ганьба", — сказав Трамп журналістам.

Він додав, що у війні в Україні винен його попередник Джо Байден, бо при ньому буцімто ця війна б ніколи не почалася.

Нагадаємо, що квітня вдень РФ завдала два удари балістичними ракетами по середмістю міста Суми. Серед загиблих є діти і цілі родини. Також є руйнування будівель та пошкодження автомобілів.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив солідарність з українцями, які постраждали від атаки Російської Федерації на Суми зранку 13 квітня. Посадовець заявив, що потрібно відшукати спосіб впливу на Кремль, щоб росіяни припинили вогонь.