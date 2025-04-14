Трамп назвав удар по Сумах "помилкою": у Раді закликали ФБР розслідувати пропаганду у Білому домі

Після того, як президент США Дональд Трамп назвав "помилкою" російський ракетний удар по Сумах, ФБР має дослідити, звідки походять кремлівські наративи, що поширюються в Білому домі.

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Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко у коментарі для видання Times.

Зокрема, він нагадав про атаку терористичної організації "Аль-Каїда" на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

"Це все одно, що сказати, що 11 вересня було просто помилкою "Аль-Каїди", – сказав Мережко. – Це дуже тривожна заява, яка заохочує Путіна продовжувати його звірства, і водночас свідчить, що хтось з оточення Трампа просуває російські наративи".

Нагадаємо, 13 квітня російські агресори вдарили по центру Сум балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули 35 людей, ще понад сто – зазнали поранень.

Президент США Дональд Трамп, коли його запитали про реакцію на російський удар по Сумах, заявив: "Я думаю, це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку". Потім Трамп почав говорити, що це була "війна Байдена", і що причиною нібито стало "зловживання владою".

Щодо Олександра Мережка, то у листопаді минулого року він висловлював думку, що Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру: мовляв, ще під час попередньої каденції Трамп посприяв створенню коаліції на підтримку України та врегулюванню на Близькому Сході.