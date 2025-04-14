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Трамп назвав удар по Сумах "помилкою": у Раді закликали ФБР розслідувати пропаганду у Білому домі

Дональд Трамп, президент США, коментар Трампа, заява Трампа, Білий дім
Фото: Getty Images | У Раді закликають ФБР розслідувати поширення наративів Кремля у Білому домі після заяви Трампа про удар по Сумах

Після того, як президент США Дональд Трамп назвав "помилкою" російський ракетний удар по Сумах, ФБР має дослідити, звідки походять кремлівські наративи, що поширюються в Білому домі.

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Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко у коментарі для видання Times.

Зокрема, він нагадав про атаку терористичної організації "Аль-Каїда" на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку 11 вересня 2001 року.

"Це все одно, що сказати, що 11 вересня було просто помилкою "Аль-Каїди", – сказав Мережко. – Це дуже тривожна заява, яка заохочує Путіна продовжувати його звірства, і водночас свідчить, що хтось з оточення Трампа просуває російські наративи".

Нагадаємо, 13 квітня російські агресори вдарили по центру Сум балістичними ракетами. Внаслідок атаки загинули 35 людей, ще понад сто – зазнали поранень.

Президент США Дональд Трамп, коли його запитали про реакцію на російський удар по Сумах, заявив: "Я думаю, це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку". Потім Трамп почав говорити, що це була "війна Байдена", і що причиною нібито стало "зловживання владою".

Щодо Олександра Мережка, то у листопаді минулого року він висловлював думку, що Дональд Трамп заслуговує на Нобелівську премію миру: мовляв, ще під час попередньої каденції Трамп посприяв створенню коаліції на підтримку України та врегулюванню на Близькому Сході.