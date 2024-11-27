Нардеп зі "Слуг народу" висунув Трампа на Нобелівську премію миру (фото)

Дональд Трамп під час попередньої каденції на посаді президента США посприяв створенню коаліції на підтримку України, вважає голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

47 президент США Дональд Трамп вартий отримати Нобелівську премію миру, оскільки у минулому сприяв врегулюванню конфлікту на Близькому Сході. Крім того, американський політик надав деяку зброю Україні у перші роки гібридного вторгнення РФ. Через ці заслуги йому треба було б вручити Нобелівку за мир у 2025 році. Про те, як народний депутат "Слуг народу" Олександр Мережко написав лист Нобелівському комітету, написало видання Kyiv Independent.

Мережко написав лист на бланку Верховної Ради, дата не вказана, внизу — підпис, ймовірно, народного обранця, свідчить скан-копія документа. Політик пропонує дати майбутньому 47 президенту США, республіканцю Дональду Трампу, Нобелівську премію миру 2025 року. У тексті наводяться аргументи на користь такої пропозиції. Зокрема, американський політик під час попередньої президентської каденції долучився до укладання угод між Ізраїлем та арабськими країнами, включаючи Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Судан. Крім того, є вклад республіканця у поліпшення відносин між Ізраїлем та палестинцями. На думку нардепа, саме Трамп "заклав основи" сьогоднішньої коаліції, яка допомагає Україні вистояти проти РФ.

"Безсумнівно, Трамп здатний принести мир на Близький Схід, а також Україні для припинення російської агресії, та сприятиме встановленню справедливого, всеосяжного та сталого миру на основі Статуту ООН і принципів міжнародного права", — вказано у листі Мережка.

Нобелівська премія миру для Трампа - лист Мережка Фото: Еспресо

Парламентар пояснив Kyiv Independent, чому написав такого листа. З його слів, таким чином він сподівається "привернути увагу Трампа, щоб він допоміг Україні вижити".

Олександр Мережко — народний депутат з фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Крім того, він входить у парламентські групи чи займає відповідні посади щодо співпраці з Польщею, Литвою, Молдовою, Новою Зеландією, Японією, Австралією та Ватиканом.

На сторінці Facebook Мережка немає коментарів щодо листа Нобелівському комітету. Натомість нардеп перепостив публікацію порталу "Еспресо" на цю тему. На цей час відсутні коментарі голови МЗС Андрія Сибіги, голови фракції "Слуг народу" Давида Арахамії та інших українських топпосадовців та державних інституцій. На порталі Нобелівської премії також немає інформації про номінування Трампа.

Нобелівська премія миру для Трампа — деталі

Зазначимо, 7 листопада Фокус писав про попередню пропозицію щодо вручення Трампу премії миру. Пропозицію озвучив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Політик заявив, для припинення війни слід домовлятись і Росії, і Україні, й іншим країнам. На його думку, якщо цього доб'ється глава США, то він готовий підписати петицію щодо премії. Тим часом у 2020 році Трампа вже намагались номінувати: це зробив норвезький політик Крістіан Тюбрінг-Йедде. Чотири роки тому Нобелівський комітет не підтримав цю ідею і вручив премію миру ООН.

Раніше Трамп озвучував свою ідею завершити російсько-українську війну протягом 24 годин: про це він говорив до обрання 5 листопада. Після голосування на президентських виборах у медіа розглянули кілька варіантів дій американського політика, серед них — тиск на Україну, яка мала б погодитись на усі пропозиції РФ.

Нагадуємо, 26 листопада Фокус зібрав інформацію про можливі плани Трампа щодо російської-української війни та глибшого долучення до неї країн ЄС.