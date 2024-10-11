"Викликає тривогу": Нобелівську премію миру присудили постраждалим від ядерного бомбардування

У норвезькому Нобелівському комітеті назвали "обнадійливим фактом" те, що за майже 80 років жодна ядерна зброя не була застосована у війні.

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Нобелівську премію миру за 2024 рік присудили японській організації Nihon Hidankyo, яка об'єднує постраждалих від ядерного бомбардування Хіросіми й Нагасакі у 1945 році. Про це повідомив Нобелівський комітет.

"Цей масовий рух людей, які пережили атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі, також відомий як "Хібакуша", отримує Премію миру за свої зусилля, спрямовані на досягнення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію через свідчення очевидців того, що ядерна зброя ніколи не повинна бути застосована знову", — йдеться у повідомленні.

В комітеті нагадали, що одразу після ядерних бомбардувань у серпні 1945 року виник цей глобальний рух. Його учасники працювали над підвищенням обізнаності про катастрофічні гуманітарні наслідки застосування ядерної зброї, завдяки чому сформувалася міжнародна норма, що таврує застосування ядерної зброї як морально неприйнятне, більш відома як "ядерне табу".

Нобелівський комітет назвав "обнадійливим фактом" те, що за майже 80 років жодна ядерна зброя не була застосована у війні.

"Тому викликає тривогу те, що сьогодні це табу на застосування ядерної зброї перебуває під тиском. Ядерні держави модернізують і вдосконалюють свої арсенали, нові країни готуються до набуття ядерної зброї, лунають погрози застосувати ядерну зброю у війні, що триває. У цей момент історії людства варто нагадати собі, що таке ядерна зброя: найбільш руйнівна зброя, яку коли-небудь бачив світ", — йдеться у тексті.

Нобелівський комітет наголосив, що цьогорічна премія поповнила почесний список премій миру, які Комітет раніше присуджував борцям за ядерне роззброєння та контроль над озброєннями.

Нагадаємо, 12 вересня на Шнобелівській премії 2024 відзначилися ссавці, які дихають з "іншого боку".

9 серпня главі Чечні Рамзану Кадирову вручили премію імені Людвіга Нобеля за вагомий внесок у військову справу.