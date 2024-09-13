Шнобелівська премія 2024: відзначилися ссавці, які дихають з "іншого боку"

Цього року премія дісталася команді, яка виявила, що ссавці насправді можуть дихати за допомогою заднього проходу.

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Отримання Шнобелівської премії (Ig Nobel Prize) зовсім не є настільки ж прибутковим і таким, що змінює життя, як вручення Нобелівської премії. Однак ця подія також поширена в наукових колах і за його межами — премії вручають за досягнення, які "спочатку змушують людей сміятися, а потім думати", пише The Guardian.

Цього року церемонія відбулася в Массачусетському технологічному університеті в четвер, 12 вересня. На заході були присутні справжні лауреати Нобелівської премії, які й вручали нагороди переможцям. Головний приз цього року дістався японським ученим, які виявили, що ссавці здатні дихати через анус. Нагородами також були відзначені дослідження голубиних ракет і мертвої форелі.

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Японські дослідники зацікавилися, чи можуть люди з проблемами дихання отримати користь від закачування кисню в задній прохід. Це дослідження було проведене на тлі пандемії коронавірусу і після того, як учені помітили, що деякі тварини можуть використовувати свій кишківник дихання.

Серія випробувань була проведена на мишах, щурах і свинях і показала, що ссавці здатні поглинати кисень у кровотік, коли він надходить через пряму кишку. У такий спосіб це дає змогу тваринам підтримувати нормальне дихання. Результати свого дослідження автор Ріо Окабе з Токійського медичного і стоматологічного університету з колегами описали в журналі Med. Зазначимо, що автори дослідження назвали цей метод "ентеральною вентиляцією", а також запропонували нову парадигму для допомоги пацієнтам із дихальною недостатністю.

За словами співавтора дослідження, доктора Таканорі Такебе, почувши про нагороду, у нього були змішані почуття, але потім він зізнався, що був би щасливий, якби інтерес до ентеральної вентиляції зріс. Зазначимо, що наразі команда проводить дослідження фази 1 на людях-добровольцях.

Лауреати Шнобелівської премії 2024 року

Світ

Присуджена американському психологу покійному Б.Ф. Скіннеру за дослідження можливості розміщення живих голубів усередині ракет для наведення їх на цілі.

Ботаніка

Присуджена Джейкобу Вайту в США та Феліпе Ямашіте в Німеччині за повідомлення про докази того, що південноамериканська рослина Boquila trifoliolata може імітувати листя пластикових рослин, поряд з якими перебуває. Вчені в результаті також дійшли висновку, що "рослинний зір" є правдоподібною гіпотезою.

Медицина

Присуджено міжнародній групі вчених зі Швейцарії, Німеччини та Бельгії за демонстрацію того, що підроблені ліки, які спричиняють болісні побічні ефекти, можуть бути ефективнішими для пацієнтів.

Фізика

Присуджена Джеймсу Ляо з Університету Флориди за комплексне дослідження плавальних здібностей мертвої форелі з численними публікаціями.

Імовірність

Присуджена пів сотні дослідників, які підкинули 350 757 монет, щоб перевірити гіпотезу Персі Діаконіса. Робота вчених підтвердила прогноз Діаконіса про те, що монети (трохи) частіше приземляються тим боком, яким були підкинуті.

Хімія

Ще одна перемога Нідерландів, коли команда з Амстердама використала хроматографію для розділення п'яних і тверезих черв'яків, і все це в ім'я науки про полімери.

Біологія

Посмертна нагорода була вручена покійним Фордайсу Елі та Вільяму Петерсену за дослідження 1940 року. Вчені вивчали фактори, що впливають на виробництво молока в молочних стадах. Вони дійшли висновку, що перелякані корови, ймовірно, дають менше молока.

Раніше Фокус писав про переможців Шнобелівської премії-2023: унітаз, що аналізує здоров'я, і анчоусний секс.