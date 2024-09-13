Шнобелевская премия 2024: отличились млекопитающие, которые дышат с "другой стороны"

В этом году премия досталась команде, которая обнаружила, что млекопитающие на самом деле могут дышать с помощью заднего прохода.

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Получение Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) вовсе не является столь же прибыльным и меняющим жизнь, как вручение Нобелевской премии. Однако это событие также широко известно в научных кругах и за его пределами — премии вручают за достижения, "сначала заставляющие людей смеяться, а затем думать", пишет The Guardian.

В этом году церемония прошла в Массачусетском технологическом университете в четверг, 12 сентября. На мероприятии присутствовали настоящие лауреаты Нобелевской премии, которые и вручали награды победителям. Главный приз в этом году достался японским ученым, которые обнаружили, что млекопитающие способны дышать через анус. Наградами также были отмечены исследования голубиных ракет и мертвой форели.

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Японские исследователи заинтересовались, могу ли люди с проблемами дыхания извлечь пользу из закачки кислорода в задний проход. Это исследование было проведено на фоне пандемии коронавируса и после того, как ученые заметили, что некоторые животные могут использовать свой кишечник для животного.

Серия испытаний была проведена на мышах, крысах и свиньях и показали, что млекопитающие способны поглощать кислород в кровоток, когда он поступает через прямую кишку. Таким образом это позволяет животным поддерживать нормальное дыхание. Результаты своего исследования автор Рио Окабэ из Токийского медицинского и стоматологического университета с коллегами описали в журнале Med. Отметим, что авторы исследования назвали этот метод "энтеральной вентиляцией", а также предложили новую парадигму для помощи пациентам с дыхательной недостаточностью.

По словам соавтора исследования, доктора Таканори Такебе, услышав о награде, у него были смешанные чувства, но затем он признался, что был бы счастлив, если бы интерес к энтеральной вентиляции возрос. Отметим, что в данный момент команда проводит исследование фазы 1 на людях-добровольцах.

Лауреаты Шнобелевской премии 2024

Мир

Присуждена американскому психологу покойному Б.Ф. Скиннеру за исследование возможности размещения живых голубей внутри ракет для наведения их на цели.

Ботаника

Присуждена Джейкобу Уайту в США и Фелипе Ямашите в Германии за сообщение о доказательствах того, что южноамериканское растение Boquila trifoliolata может имитировать листья пластиковых растений, рядом с которыми находится. Ученые в результате также пришли к выводу, что "растительное зрение" является правдоподобной гипотезой.

Медицина

Присуждена международной группе ученых из Швейцарии, Германии и Бельгии за демонстрацию того, что поддельные лекарства, вызывающие болезненные побочные эффекты, могут быть более эффективными для пациентов.

Физика

Присуждена Джеймсу Ляо из Университета Флориды за комплексное исследование плавательных способностей мертвой форели с многочисленными публикациями.

Вероятность

Присуждена полусотни исследователям, подбросившим 350 757 монет, чтобы проверить гипотезу Перси Диакониса. Работа ученых подтвердила прогноз Диакониса о том, что подброшенные монеты (немного) чаще приземляются так же, как и в начале.

Химия

Еще одна победа Нидерландов, когда команда из Амстердама использовала хроматографию для разделения пьяных и трезвых червей, и все это во имя науки о полимерах.

Биология

Посмертная награда была вручена покойным Фордайсу Эли и Уильяму Петерсену за исследование 1940 года. Ученые изучали факторы, влияющие на производство молока в молочных стадах. Ученые пришли к выводу, что испуганные коровы, вероятно, дают меньше молока.

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