Нобелівська премія: хто її може отримати й чому її не дають математикам

Нобелівську премію ось уже понад 120 років одержують учені, і не тільки вони, за найвидатніші заслуги в шести категоріях. Хоча сам засновник премії заповів вручати гроші лише в п'яти категоріях і обділив увагою математиків.

Related video

Вручення Нобелівської премії — одна з найважливіших подій у світі. Перші премії вручили вченим у 1901 році, якраз через 5 років після смерті засновника найвідомішої у світі нагороди — шведського бізнесмена та винахідника Альфреда Нобеля. Найвідомішим його винаходом є динаміт.

Заповіт Альфреда Нобеля та Фонд Нобеля

Перед смертю 1896 року Альфред Нобель залишив заповіт, де було сказано, що більше 90% його величезного на той час статку має бути вкладено в цінні папери та банки. Сума цих вкладень склала 31 млн шведських крон, і відсотки з цього капіталу повинні йти на вручення спеціальних нагород — Нобелівських премій. Для управління цими активами створили Фонд Нобеля: по суті він є інвестиційною компанією, яка займається управлінням коштами померлого бізнесмена. Цей фонд виділяє гроші на вручення Нобелівських премій.

[ + – ] Перед смертю 1896 року Альфред Нобель (на фото) залишив заповіт, де було сказано, що більше 90% його величезного на той час статку має бути вкладено в цінні папери та банки. Сума цих вкладень склала 31 млн шведських крон, і відсотки з цього капіталу повинні йти на вручення спеціальних нагород — Нобелівських премій. Фото: wikipedia

За що дають Нобелівські премії?

Згідно із заповітом Нобеля, премії щороку потрібно вручати тим людям, які принесли найбільшу користь для людства. Досі достеменно не відомо, що спонукало винахідника динаміту до заснування спеціальних грошових премій. Вважається, що Нобель шкодував, що його винаходи використовувалися під час воєн і принесли людству багато страждань.

Хто отримує Нобелівську премію?

Нобелівську премію, в яку входить вручення грошової суми, диплома та медалі, можуть отримати вчені за найвидатніші здобутки в таких наукових дисциплінах:

фізика;

хімія;

медицина чи фізіологія;

також Нобелівську премію можуть здобути письменники за створення видатних літературних творів. Відповідно, це премія з літератури;

ще однією премією є Нобелівська премія миру. Згідно із заповітом Нобеля, цей грошовий приз має отримувати людина, яка найбільше зробила для об'єднання народів, для зміцнення дружби між ними та за докладені зусилля щодо утвердження миру та скорочення армій;

є ще одна премія, про яку нічого не сказано в заповіті Нобеля, — це Нобелівська премія з економіки. Хоча правильніше її називати Премією Банку Швеції, оскільки саме ця фінансова установа на згадку про Альфреда Нобеля почала вручати її в 1969 році. Гроші на цю премію не виділяє Нобелівський фонд, це робить сам вищезгаданий банк.

[ + – ] Згідно із заповітом Нобеля, премії щороку потрібно вручати тим людям, які принесли найбільшу користь для людства Фото: лауреаты

Чому не дають Нобелівську премію в галузі математики?

Здавалося б, математика, яка є однією з основних наукових дисциплін, має бути включена до списку для вручення премій Альфредом Нобелем.

Відомо, що математику Нобель усе ж таки включив у первісний варіант свого заповіту, але пізніше замінив премію з математики на премію миру. Якими причинами керувався шведський бізнесмен, досі достеменно не відомо. Існує кілька версій, які більше схожі на легенди, що не підкріплені достовірними фактами.

Згідно з однією з версій, причиною того, що математика виявилася за бортом, стало негативне ставлення Нобеля до шведського математика Магнуса Густава Міттаг-Леффлера. Автори цієї версії вважають, що вчений заслужив нелюбов Нобеля або тим, що залицявся до його нареченої, або тому, що постійно просив грошей для Стокгольмського університету.

Автори ще однієї популярної версії наполягають на тому, що жінка, яку кохав Нобель, віддала перевагу синові австрійського дипломата, який хотів бути вченим-математиком.

Скільки грошей дають за Нобелівську премію?

Нобелівська премія за останні 30 років становила в грошовому еквіваленті суму в діапазоні від 900 тисяч до 1,5 млн доларів США. Цю премію завжди вручають у шведських кронах, і у 2022 році вона в середньому (через курсові коливання) становила 920 тисяч доларів за кожну номінацію.

Згідно зі статутом Фонду Нобеля, премію можуть отримати в кожній категорії не більше трьох осіб за одну чи дві наукові роботи. Спочатку премія рівними частинами поділяється між науковими досягненнями, лише після цього рівні частки поділяються між самими вченими.

Важливо

Людина, яка відмовила Сталіну та Гіммлеру. Як львiв'янин створив першу у світі вакцину проти тифу

Наприклад, якщо Нобелівську премію вручають за дві різні наукові роботи й за однією з цих робіт стоять двоє вчених, то вони отримають лише по 25% від загальної суми. А якщо наукова робота була одна, але над нею працювали двоє чи троє вчених, то всі вони одержують премію рівними частинами.

Цікавий факт: Нобелівську премію не можна присудити посмертно. Водночас, якщо номінована на премію людина була ще живою, коли стало відомо про присудження їй премії, але померла до моменту вручення, то премія залишиться за нею.

[ + – ] Нобелівська премія за останні 30 років становила в грошовому еквіваленті суму в діапазоні від 900 тисяч до 1,5 млн доларів США. Цю премію завжди вручають у шведських кронах, і у 2022 році вона в середньому (через курсові коливання) становила 920 тисяч доларів за кожну номінацію. Фото: Pixabay

Як обирають, кому вручити Нобелівську премію?

Усі рішення про те, кому вручати Нобелівську премію в кожній окремій категорії, ухвалюють відповідальні за це організації. Наприклад, за премії з фізики та хімії, а також з економіки відповідає Шведська королівська академія наук, за медицину та фізіологію відповідальний Каролінський інститут (Швеція), за літературу відповідає Шведська академія, а за премію миру — Норвезький нобелівський комітет, який обирає парламент Норвегії.

Усі Нобелівські премії, окрім премії миру, вручаються в Стокгольмі, столиці Швеції, і робить це король цієї країни. А премію миру вручає в Осло, столиці Норвегії, голова Норвезького нобелівського комітету, і на цьому врученні також є король Норвегії.

і робить це король цієї країни. А премію миру вручає в Осло, столиці Норвегії, голова Норвезького нобелівського комітету, і на цьому врученні також є король Норвегії. Чому премію миру вручають в Осло? Вважається, що це було політичне рішення самого Нобеля, який побажав, щоб Норвегія, яка на момент написання заповіту була в унії зі Швецією, була також причетна до вручення нагород імені Нобеля.

Вважається, що це було політичне рішення самого Нобеля, який побажав, щоб Норвегія, яка на момент написання заповіту була в унії зі Швецією, була також причетна до вручення нагород імені Нобеля. Усі Нобелівські премії, окрім премії миру, можуть здобути лише окремі люди, а не організації. Ну, а премію миру можуть здобути і видатні діячі, і цілі державні чи громадські організації.

Нобелівська премія 2022

У 2022 році, як і в попередні роки, знову оголосили лауреатів Нобелівської премії з фізики, хімії, медицини та фізіології, літератури, економіки та Нобелівської премії миру. Остання, до речі, спричинила хвилю критики в Україні через склад переможців. Але про все по порядку.

У 2022 році розмір премії в усіх номінаціях становив приблизно 920 тисяч доларів США в перерахунку зі шведських крон.

Нобелівська премія з фізики 2022

[ + – ] У 2022 році премію з фізики здобули Ален Аспе, Джон Клаузер і Антон Цайлінгер Фото: лауреаты

У 2022 році премію з фізики здобули Ален Аспе, Джон Клаузер і Антон Цайлінгер. Ця нагорода була вручена трьом вченим за інноваційні рішення в галузі квантової механіки, а саме за експерименти із заплутаними фотонами, встановлення порушень у нерівності Белла та за інновації у квантовій інформатиці.

Нобелівська премія з хімії 2022

[ + – ] У 2022 році премію з хімії здобули Каролін Бертоцці, Баррі Шарплесс і Мортен Мельдаль Фото: лауреаты

У 2022 році премію з хімії отримали Каролін Бертоцці, Баррі Шарплесс і Мортен Мельдаль. Вони заклали основу й активно розвивали функціональну форму хімії, яка отримала назву клік-хімія. Також ці вчені вигадали новий спосіб поєднання молекул, який схожий на процес складання кубиків "Лего".

Нобелівська премія з фізіології та медицини 2022

[ + – ] У 2022 році премію з фізіології та медицини отримав Сванте Паабо Фото: REUTERS

У 2022 році премію в цій категорії отримав Сванте Паабо, якому вдалося секвенувати геном неандертальця. По-перше, вченому вдалося визначити й відновити послідовності геномів неандертальця, який був родичем сучасної людини. По-друге, генетик доклав багато зусиль для вивчення еволюції людини.

Нобелівська премія з літератури 2022

[ + – ] У 2022 році за визначну літературну діяльність була відзначена премією Анні Ерно Фото: trump-elections

У 2022 році за видатну літературну діяльність була відзначена премією Анні Ерно. Офіційно підстава вручення Нобелівської премії в цій категорії звучить так: "за хоробрість і клінічну точність, із якою вона розкриває витоки відчуженості й колективні обмеження особистої пам'яті".

Нобелівська премія миру 2022

[ + – ] 2022 року премію миру отримали правозахисна організація "Центр Громадянських Свобод" із України, засновник білоруського правозахисного центру "Весна" Олесь Біляцький і правозахисне товариство "Меморіал" із Росії Фото: лауреаты

2022 року премію миру отримали правозахисна організація "Центр Громадянських Свобод" із України, засновник білоруського правозахисного центру "Весна" Олесь Біляцький і правозахисне товариство "Меморіал" із Росії. Цей перелік переможців викликав неоднозначну реакцію в українському суспільстві.

Нобелівська премія з економіки 2022

[ + – ] Нобелівську премію з економіки у 2022 році отримали Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг Фото: лауреаты

Переможцями в цій категорії у 2022 році стали Бен Бернанке, Дуглас Даймонд і Філіп Дібвіг. Вони отримали нагороду за свої дослідження банків і фінансових криз. Зокрема, роботи цих учених покращили розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз.

Важливо згадати, що практично всі Нобелівські премії вручають за досягнення, які вже пройшли перевірку протягом багатьох років, і їхній результат суттєво вплинув на життя людства.

За матеріалами Nobel Prize, The Guardian, BBC, DW.

Важливо