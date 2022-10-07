В ОП розкритикували: Нобелівську премію миру дали правозахисникам України, Білорусі та РФ

Нобелівку-2022 розділили українці із "Центру громадянських свобод", білорус Алесь Біляцький та російська організація "Меморіал". Українські правозахисники підтримали рішення Нобелівського Комітету.

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Лауреатами Нобелівської премії миру у 2022 році стали українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" (ЦГС), засновник білоруського правозахисного центру "Весна" Алесь Біляцький та російське правозахисне товариство "Меморіал". Про це повідомив Нобелівський комітет.

"Норвезький Нобелівський комітет ухвалив рішення присудити Нобелівську премію миру 2022 року правозахиснику Алеся Біляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод", –– йдеться у заяві.

Комітет також повідомив, що обрав трьох лауреатів, оскільки хотів відзначити поборників "прав людини, демократії та мирного співіснування" у Білорусі, Росії та Україні.

Реакція на Нобелівку миру в Україні

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував одночасне присудження Нобелівки українській організації та представникам країн-агресорів.

"У Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, які напали на третю", — прокоментував він.

За словами Подоляка, ні російські, ні білоруські активісти за весь час повномасштабної війни так і не спромоглися організувати опір військової агресії проти України.

"Нобель цього року просто "супер", –– зіронізував представник ОП.

Водночас ЦГС повідомив, що радий отримати Нобелівську премію миру разом із друзями та партнерами з російського "Меморіалу" та білоруської "Вясни".

"Весь мій 20-річний досвід боротьби за свободу і права людини переконливо каже, що звичайні люди мають значно більший вплив, ніж вони собі думають. Масова мобілізація звичайних людей у різних країнах світу та їх загальний голос можуть змінити світову історію швидше, ніж інтервенція ООН", –– написала у зв'язку з цим голова ЦГС Олександра Матвійчук.

Лауреати Нобелівки миру-2022: чим вони відомі

Правозахисна організація "Меморіал" була створена у 1987 році на основі історико-просвітницької секції клубу "Демократична перебудова". Одним із засновників організації був академік та дисидент Андрій Сахаров.

2000 року "Меморіал" розпочав розслідування вбивства російськими військовими понад 50 мирних жителів у чеченському селі Нові Алди.

З 2007 по 2011 рік організація судилася з Головною військовою прокуратурою РФ, вимагаючи реабілітувати катинських жертв та розсекретити матеріали слідства.

У грудні 2021 року Генпрокуратура РФ звинуватила організацію у неодноразовому порушенні вимоги законодавства про "іноземних агентів" і в тому, що вона "створює брехливий образ СРСР як терористичної держави, відбілює та реабілітує нацистських злочинців".

2009 року "Меморіал" отримав премію ім. Сахарова.

Білорус Алесь Біляцький у 1996 році заснував правозахисну організацію "Вясна-96" (зараз — правозахисний центр "Весна"), що підтримує ув'язнених активістів. Центр також документує застосування катувань щодо політичних ув'язнених у Білорусі.

Понад двадцять разів притягувався до судової відповідальності за активну громадську та правозахисну діяльність.

З 2011 по 2014 був ув'язнений.

[ + – ] Білоруський правозахисник Алесь Біляцький.

Під час протестів 2020 року білорус став членом Координаційної ради щодо організації процесу подолання політичної кризи в республіці.

14 липня 2021 року Біляцького затримали білоруські правоохоронні органи. Він досі перебуває під вартою без рішення суду.

"Центр громадянських свобод" — українська правозахисна організація, створена в Києві у 2007 році. Здійснює моніторинг законопроєктів на відповідність стандартам дотримання прав людини, здійснює громадський контроль над діями правоохоронних органів, судів та місцевої влади.

Правозахисники розслідують злочини, скоєні під час Євромайдану, а також займаються документуванням політичного переслідування громадян України в окупованому Криму. Активісти фіксують порушення прав людини та військові злочини на території Донбасу та інших захоплених регіонів України.

Організацію керує відома українська правозахисниця Олександра Матвійчук.

Нагадаємо, у березні цього року народ України та президента Володимира Зеленського висунули як кандидатів на Нобелівську премію миру.