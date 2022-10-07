В ОП раскритиковали: Нобелевскую премию мира дали правозащитникам Украины, Беларуси и РФ

Нобелевку-2022 разделили украинцы из "Центра гражданских свобод", белорус Алесь Беляцкий и российская организация "Мемориал". Украинские правозащитники поддержали решение Нобелевского комитета.

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Лауреатами Нобелевской премии мира в 2022 году стали украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" (ЦГС), основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий и российское правозащитное общество "Мемориал". Об этом сообщил Нобелевский комитет.

"Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2022 года правозащитнику Алеся Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод", –– говорится в заявлении.

Комитет также сообщил, что выбрал трех лауреатов, так как хотел отметить поборников "прав человека, демократии и мирного сосуществования" в Беларуси, России и Украине.

Реакция на Нобелевку мира в Украине

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал одновременное присуждение Нобелевки украинской организации и представителям стран-агрессоров.

"У Нобелевского комитета однозначно интересно понимание слова "мир", если Нобелевскую премию вместе получают представители двух стран, напавших на третью", –– прокомментировал он.

По словам Подоляка, ни российские, ни белорусские активисты за все время полномасштабной войны так и не смогли организовать сопротивление военной агрессии против Украины.

"Нобель в этом году просто "супер", –– сыронизировал представитель ОП.

Вместе с тем ЦГС сообщил, что рад получить Нобелевскую премию мира вместе с друзьями и партнерами из российского "Мемориала" и белорусской "Вясны".

"Весь мой 20-летний опыт борьбы за свободу и права человека убедительно говорит, что обычные люди оказывают гораздо большее влияние, чем они себе думают. Массовая мобилизация обычных людей в разных странах мира и их общий голос могут изменить мировую историю быстрее, чем интервенция ООН", –– написала в связи с этим глава ЦГС Александра Матвийчук.

Лауреаты Нобелевки мира-2022: чем они известны

Правозащитная организация "Мемориал" была создана в 1987 году на основе историко-просветительской секции клуба "Демократическая перестройка". Одним из учредителей организации был академик и диссидент Андрей Сахаров.

В 2000 году "Мемориал" начал расследование убийства российскими военными более 50 мирных жителей в чеченском селе Новые Алды.

С 2007 по 2011 год организация судилась с Главной военной прокуратурой РФ, требуя реабилитировать катынских жертв и рассекретить материалы следствия.

В декабре 2021 года Генпрокуратура РФ обвинила организацию в неоднократном нарушении требования законодательства об "иностранных агентах" и в том, что она "создает лживый образ СССР как террористического государства, отбеливает и реабилитирует нацистских преступников".

В 2009 году "Мемориал" получил премию им. Сахарова.

Белорус Алесь Беляцкий в 1996 году основал правозащитную организацию "Вясна-96" (сейчас –– правозащитный центр "Весна"), поддерживающую заключенных активистов. Центр также документирует применение пыток по отношению к политическим заключенным в Беларуси.

Более двадцати раз привлекался к судебной ответственности за активную общественную и правозащитную деятельность.

С 2011 по 2014 год находился в заключении.

[ + – ] Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий.

Во время протестов 2020 года белорус стал членом Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса в республике.

14 июля 2021 года Беляцкого задержали белорусские правоохранительные органы. Он до сих пор находится под стражей без решения суда.

"Центр гражданских свобод" –– украинская правозащитная организация, созданная в Киеве в 2007 году. Проводит мониторинг законопроектов на соответствие стандартам соблюдения прав человека, осуществляет общественный контроль над действиями правоохранительных органов, судов и местных властей.

Правозащитники расследуют преступления, совершенные во время Евромайдана, а также занимаются документированием политических преследований граждан Украины в оккупированном Крыму. Активисты фиксируют нарушения прав человека и военные преступления на территории Донбассе и других захваченных регионов Украины.

Организацией руководит известная украинская правозащитница Александра Матвийчук.

Напомним, в марте этого года народ Украины и президента Владимира Зеленского выдвинули как кандидатов на Нобелевскую премию мира.