Нобелівську премію з літератури 2022 року отримала 82-річна француженка Ерно

Анні Ерно — 17-а за рахунком жінка, яка отримала високу Нобелівську нагороду. Як письменниця вона дебютувала у 1974 році з романом "Les Armoires vides".

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Нобелівську премію з літератури 2022 року присудили французькій письменниці 82-річній Ані Ерно. Інформація про це з'явилася на офіційній сторінці Нобелівського комітету у Твіттері.

Нобелівську премію літераторці присудили за "хоробрість та клінічну точність, з якою вона розкриває витоки відчуженості та колективні обмеження особистої пам'яті".

Члени Комітету зазначили, що Ерно послідовно і з різних сторін досліджує життя, позначене сильними відмінностями щодо статі, мови та класу. Її шлях до авторства був довгим та важким.

Анні Ерно — 17-а за рахунком жінка, яка удостоїлася високої Нобелівської нагороди, починаючи з 1901 року. Однак вона не стала найстаршою нагородженою письменницею. У 2017 році комітет присудив премію літераторці Доріс Лессінґ, якій на момент отримання нагороди виповнилося 88 років.

Свою премію Ерно здобула у четвер, 6 жовтня, з рук постійного секретаря Шведської академії Матса Мальма.

Нобелівська лауреатка з літератури 2022: що відомо про Анні Ерно

Анні Ерно народилася у 1940 році. Дитячі та підліткові роки прожила в маленькому містечку Івето в Нормандії, де її батьки мали суміщений продуктовий магазин і кафе.

Після закінчення Руанського університету викладала літературу в початковій та середній школі в Аннесі-ле-В'є та в Понтуазі.

Дебютувала на літературній ниві у 1974 році з романом "Les Armoires vides".

Ерно — лауретка таких премій, як:

премія Ренодо (1984);

премія Франсуа Моріака (2008);

премія французької мови (2008);

премія Prix Marguerite Duras (2008);

премія Берлінської академії (2019);

премія Має Латур Ландрі (1984).

[ + – ] Нобелівський комітет присудив премію з літератури Анні Ерно

Нагадаємо, Нобелівську премію з хімії у 2022 році отримали троє вчених за створення хімічного "Лего". Двоє вчених із США та вчений із Данії розділили 920 тисяч доларів як нагороду за те, що придумали спосіб поєднувати молекули, як кубики конструктора "Лего".

Нагадуємо, що Нобелівську премію з фізики 2022 року отримали також троє вчених із Франції, США та Австрії за те, що зробили важливі відкриття в галузі квантової механіки.