Нобелевскую премию по литературе 2022 получила 82-летняя француженка Эрно

Анни Эрно – 17-я по счету женщина, которая удостоилась высокой Нобелевской награды. Как писатель она дебютировала в 1974 году с романом "Les Armoires vides".

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Нобелевскую премию по литературе в 2022 году присудили французской писательнице 82-летней Анни Эрно. Информация об этом появилась на официальной странице Нобелевского комитета в Твиттере.

Нобелевскую премию литераторше присудили за "храбрость и клиническую точность, с которой она вскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти".

Члены комитета отметили, что Эрно последовательно и с разных сторон исследует жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и класса. Ее путь к авторству был долгим и трудным.

Анни Эрно – 17-я по счету женщина, которая удостоилась высокой Нобелевской награды, начиная с 1901 года. Однако она не стала самой старшей награжденной писательницей. В 2017 году комитет присудил премию литераторше Дорис Лессинг, которой на момент получения награды исполнилось 88 лет.

Свою премию Эрно получила в четверг, 6 октября, из рук постоянного секретаря Шведской академии Матса Мальма.

Нобелевская лауреатка по литературе 2022: что известно о Анни Эрно

Анни Эрно родилась в 1940 году. Детские и подростковые годы прожила в маленьком городке Ивето в Нормандии, где у ее родителей был совмещенный продуктовый магазин и кафе.

После окончания Руанского университета преподавала литературу в начальной и в средней школе в Аннеси-ле-Вье и в Понтуазе.

Дебютировала на литературном поприще в 1974 году с романом "Les Armoires vides".

Эрно – лауретка таких премий, как:

премия Ренодо (1984);

премия Франсуа Мориака (2008);

премия французского языка (2008);

премия Prix Marguerite Duras (2008);

премия Берлинской академии (2019);

премия Майе Латур Ландри (1984).

[ + – ] Нобелевский комитет присудил премию по литературе Анни Эрно

Напомним, Нобелевскую премию по химии в 2022 году получили трое ученых за создание химического "Лего". Двое ученых из США и ученый из Дании разделили 920 тысяч долларов в качестве награды за то, что придумали способ соединять молекулы, как кубики конструктора "Лего".

Напоминаем, что Нобелевскую премию по физике 2022 получили также трое ученых из Франции, США и Австрии за то, что сделали важные открытия в области квантовой механики.