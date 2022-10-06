Нобелевская премия по химии 2022. Трое ученых создали химическое "Лего": в чем суть

Двое ученых из США и ученый из Дании разделили 920 тысяч долларов в качестве награды за то, что придумали способ соединять молекулы, как кубики конструктора "Лего".

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В 2022 году Нобелевскую премию по химии получили Каролин Бертоцци (это восьмая женщина в истории, которая получила премию по химии) и Барри Шарплесс (это уже вторая премия по химии у этого ученого) из США, и датчанин Мортен Мельдаль. Нобелевский комитет присудил им награду за то, что они заложили основу и активно развивали функциональную форму химии, которая получила название клик-химия. Ученые придумали новый способ по соединению молекул вместе, пишет BBC.

Открытие ученых состоит в том, что они придумали метод, который позволяет молекулам просто и легко соединяться друг с другом, как детали конструктора "Лего". Данный метод используется для создания новых методов лечения рака и непосредственного влияния на клетки опухоли.

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[ + – ] Каролин Бертоцци Фото: wikipedia

Чтобы понять, что такое клик-химия, а этот термин еще в 2011 году придумал Шарплесс, представьте себе детали конструктора "Лего". Одни детали имеют выпусклости, а другие имеют выемки. Когда вы соединяете эти детали вместе происходит щелчок или клик, как это звучит по-английски.

Когда два химических партнера идеально подходят друг другу они вступают в контакт и легко соединяются. Это быстрые химические реакции, во время которых не происходит создание большого количества нежелательных побочных продуктов.

[ + – ] Барри Шарплесс Фото: wikipedia

Инновационное открытие Бертоцци, которая является первопроходцем биоортогональной химии, связанной с живыми клетками, состоит в том, что она заставила работать клик-химию в этих живых клетках. Ее заслуга состоит в том, что ученые могут создавать новые типы биомолекул и химических веществ, которые безопасно работают внутри человеческого тела и благодаря этому лекарства от рака попадают в нужное место.

[ + – ] Мортен Мельдаль Фото: wikipedia

Также благодаря открытиям трех ученых, другие исследователи могут увидеть новые молекулы, о существовании которых они не знали.

По словам представителей Нобелевского комитета, работы Нобелевских лауреатов оказали огромное влияние на науку и имеют огромный потенциал для дальнейшего развития медицины. Также в комитете заявили, что победители этого года, которые создали научный прорыв, сделали все необходимое для того, чтобы не усложнять вещи, а сделать химические реакции легкими и простыми.

Барри Шарплесс, Каролин Бертоцци и Мортен Мельдаль, вместе разделили призовой фонд в размере 920 тысяч долларов США.

Напоминаем, что Нобелевскую премию по физике 2022 получили также трое ученых из Франции, США и Австрии за то, что сделали важные открытия в области квантовой механики.

Фокус также писал, что Нобелевская премия по физиологии и медицине 2022 была присуждена шведскому ученому за его работу с геномом древнего родственника человека – неандертальца.