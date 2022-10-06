Нобелівська премія з хімії 2022. Троє вчених створили хімічне "Лего": у чому суть

Двоє вчених із США та вчений із Данії розділили 920 тисяч доларів як нагороду за те, що придумали спосіб поєднувати молекули, як кубики конструктора "Лего".

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У 2022 році Нобелівську премію з хімії здобули Каролін Бертоцці (це восьма жінка в історії, яка отримала премію з хімії) і Баррі Шарплесс (це вже друга премія з хімії цього вченого) зі США, і данець Мортен Мелдал. Нобелівський комітет присудив їм нагороду за те, що вони заклали основу та активно розвивали функціональну форму хімії, яка отримала назву клік-хімія. Вчені придумали новий спосіб поєднання молекул разом, пише ВВС.

Відкриття вчених у тому, що вони придумали метод, який дозволяє молекулам легко і просто з'єднуватися одна з одною, як деталі конструктора "Лего". Цей метод використовується для створення нових методів лікування раку та безпосереднього впливу на клітини пухлини.

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[ + – ] Каролін Бертоцці Фото: wikipedia

Щоб зрозуміти, що таке клік-хімія, а цей термін ще в 2011 році придумав Шарплесс, уявіть деталі конструктора "Лего". Одні деталі мають випуклості, інші мають виїмки. Коли ви поєднуєте ці деталі разом відбувається клацання або клік, як це звучить англійською.

Коли два хімічних партнери ідеально підходять один одному, вони вступають у контакт і легко з'єднуються. Це швидкі хімічні реакції, під час яких немає створення великої кількості небажаних побічних продуктів.

[ + – ] Баррі Шарплесс Фото: wikipedia

Інноваційне відкриття Бертоцці, яка є першопрохідницею біоортогональної хімії, пов'язаної з живими клітинами, полягає в тому, що вона змусила працювати клік-хімію у цих живих клітинах. Її заслуга полягає в тому, що вчені можуть створювати нові типи біомолекул та хімічних речовин, які безпечно працюють усередині людського тіла і завдяки цьому ліки від раку потрапляють у потрібне місце.

[ + – ] Мортен Мелдал Фото: wikipedia

Також завдяки відкриттям трьох учених інші дослідники можуть побачити нові молекули, про існування яких вони не знали.

За словами представників Нобелівського комітету, роботи Нобелівських лауреатів вплинули на науку і мають величезний потенціал для подальшого розвитку медицини. Також у комітеті заявили, що цьогорічні переможці, які створили науковий прорив, зробили все необхідне для того, щоб не ускладнювати речі, а зробити хімічні реакції легкими та простими.

Баррі Шарплесс, Каролін Бертоцці та Мортен Мелдал разом розділили призовий фонд у розмірі 920 тисяч доларів США.

Нагадуємо, що Нобелівську премію з фізики 2022 року отримали також троє вчених із Франції, США та Австрії за те, що зробили важливі відкриття в галузі квантової механіки.

Фокус також писав, що Нобелівську премію з фізіології та медицини 2022 року було присуджено шведському вченому за його роботу з геномом стародавнього родича людини — неандертальця.