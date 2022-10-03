Відкриття давньої ДНК. Присуджено Нобелівську премію з фізіології та медицини 2022

Нагороду отримав шведський генетик Сванте Паабо, кякому вдалося секвенувати геном неандертальця.

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Нобелівську премію присуджують вченим вже понад 120 років — вперше премію було засновано ще 1901 року. Здобути цю нагороду у світі науки рівнозначно отриманню "Оскара". Сьогодні стало відомо ім'я вченого, який став лауреатом премії з фізіології та медицини у 2022 році, пише The Guardian.

Про нагородження шведського генетика Сванте Паабо повідомила 3 жовтня шведська королівська академія наук у Стокгольмі. Разом з нагородою вчений також отримає грошову винагороду у розмірі 1 мільйона шведських крон.

Згідно з офіційною заявою, Паабо отримав нагороду за низку відкриттів у галузі генетики. По-перше, вченому вдалося визначити та відновити послідовності геномів давно вимерлого неандертальця — родича сучасних людей. Комітет Нобелівської премії також відзначив роботу Паабо у галузі вивчення еволюції людини.

Команда Паабо виявила невідомий раніше тип гомініну. Наступні дослідження показали, що потік генів походить від Денісова Хомінін до сучасних людей близько 70 тисяч років тому.

У Нобелівському комітеті вважають, що відкриття вченого є проривом у галузі генетики — секвенування геному неандертальця дозволили по-новому подивитись нашу еволюційну історію. У комітеті премії також зазначають, що завдяки відкриттю Паабо "народилася" по суті нова наука, що швидко зростає, "палеогеноміка", яка заснована на вивченні генетичного матеріалу стародавніх патогенів, пише The New York Times.

За словами Нільса-Йорана Ларссона, професора медичної біохімії в Каролінському інституті в Стокгольмі, до цього дня вважалося, що неможливо відновити ДНК кісток віком близько 40 тисяч років, проте доктору Паабо це вдалося. Для цього він використовував низку сучасних технологій, а також використовував власні новаторські техніки.

Вчений також зазначив, що нове відкриття має велику вагу у світі науки. Це дозволить вченим порівняти зміни між давніми гомінінами та сучасними людьми — у результаті вчені дізнаються більше про фізіологію людини.

На думку професорки медичної генетики Каролінського інституту в Сольні Анни Веделл, відкриття Паабо дозволять вченим відповісти на головне питання, що робить людей унікальними.

Зазначимо, що це не перша Нобелівська премія у родині Паабо. Його батько — біохімік Суне Бергстрем отримав нагороду з медицини у 1982 році.

Раніше Фокус писав, хто і за що отримав Нобелівську премію у 2021 році.