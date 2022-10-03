Открытие древней ДНК. Присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине 2022

Награду получил шведский генетик Сванте Паабо, которому удалось секвенировать геном неандертальца.

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Нобелевскую премию присуждают ученым вот уже более 120 лет — впервые премия была основана еще в 1901 году. Получить эту награду в мире науки равнозначно получению "Оскара". Сегодня стало известно имя ученого, который стал лауреатом премии по физиологии и медицине в 2022 году, пишет The Guardian.

О награждении шведского генетика Сванте Паабо сообщила 3 октября Шведская королевская академия наук в Стокгольме. Вместе с наградой ученый также получит денежное вознаграждение в размере 1- миллионов шведских крон.

Согласно официальному заявлению, Паабо получил награду за ряд открытий в области генетики. Во-первых, ученому удалось определить и восстановить последовательности геномов неандертальца, давно вымершего родственника современных людей. Комитет Нобелевской премии также отметил работу Паабо в области изучения эволюции человека.

Команда Паабо обнаружила неизвестный ранее тип гоминина. Последующие исследования показали, что поток генов произошел от Denisova hominin к современным людям около 70 тысяч лет назад.

В Нобелевском комитете считают, что открытие ученого является прорывом в области генетики — секвенирование генома неандертальца позволили по-новому взглянуть на нашу эволюционную историю. В комитете премии также отмечают, что благодаря открытию Паабо "родилась" по сути новая и быстро растущая наука "палеогеномика", которая основана на изучении генетического материала древних патогенов, пишет The New York Times.

По словам Нильса-Йорана Ларссона, профессора медицинской биохимии в Каролинском институте в Стокгольме, до этого дня считалось, что невозможно восстановить ДНК костей возрастом около 40 тысяч лет, однако доктору Паабо это удалось. Для этого он использовал ряд существующих современных технологий, а также использовал собственные новаторские техники.

Ученый также отметил, что новое открытие имеет большой вес в мире науки. Это позволит ученым сравнить изменения между древними гомининами и современными людьми — в результате ученые узнают больше о физиологии человека.

По мнению профессора медицинской генетики Каролинского института в Сольне Анны Веделл, открытие Паабо позволят ученым ответить на главный вопрос — что делает людей уникальными.

Отметим, что это не первая Нобелевская премия в семье Паабо. Его отец — биохимик Суне Бергстрем получил награду по медицине в 1982 году.

Ранее Фокус писал, кто и за что получил Нобелевскую премию в 2021 году.