"Вызывает тревогу": Нобелевскую премию мира присудили пострадавшим от ядерной бомбардировки

В норвежском Нобелевском комитете назвали "обнадеживающим фактом" то, что за почти 80 лет ни одно ядерное оружие не было применено в войне.

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Нобелевскую премию мира за 2024 год присудили японской организации Nihon Hidankyo, которая объединяет пострадавших от ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Об этом сообщил Нобелевский комитет.

"Это массовое движение людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, также известное как "Хибакуша", получает Премию мира за свои усилия, направленные на достижение мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию через свидетельства очевидцев того, что ядерное оружие никогда не должно быть применено снова", — говорится в сообщении.

В комитете напомнили, что сразу после ядерных бомбардировок в августе 1945 года возникло это глобальное движение. Его участники работали над повышением осведомленности о катастрофических гуманитарных последствиях применения ядерного оружия, благодаря чему сформировалась международная норма, клеймящая применение ядерного оружия как морально неприемлемое, более известная как "ядерное табу".

Нобелевский комитет назвал "обнадеживающим фактом" то, что за почти 80 лет ни одно ядерное оружие не было применено в войне.

"Поэтому вызывает тревогу то, что сегодня это табу на применение ядерного оружия находится под давлением. Ядерные государства модернизируют и совершенствуют свои арсеналы, новые страны готовятся к приобретению ядерного оружия, звучат угрозы применить ядерное оружие в продолжающейся войне. В этот момент истории человечества стоит напомнить себе, что такое ядерное оружие: самое разрушительное оружие, которое когда-либо видел мир", — говорится в тексте.

Нобелевский комитет подчеркнул, что нынешняя премия пополнила почетный список премий мира, которые Комитет ранее присуждал борцам за ядерное разоружение и контроль над вооружениями.

Напомним, 12 сентября на Шнобелевской премии 2024 отличились млекопитающие, которые дышат с "другой стороны".

9 августа главе Чечни Рамзану Кадырову вручили премию имени Людвига Нобеля за весомый вклад в военное дело.