Подруги-студентки, ціла родина і пенсіонери: чиї життя відібрав ракетний удар по Сумах

У вербну неділю по Сумах влучили дві балістичні ракети. Відомо вже про 34 загиблих, двоє з них — діти.

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Фокус зібрав інформацію про жертв російської атаки на християнське свято.

Максим, Наталія й Микола Мартиненки

Фото родини Мартиненків Фото: Суспільне

Про загибель цілої сім’ї, 6-класника і його батьків, повідомили у Старосільському ліцеї. За даними проєкту "Їх убила Росія", 49-річна Наталія працювала консультанткою у косметичному магазині Lambre, а її чоловік займався монтажем каналізацій та землянами роботами.

Микола Леон

Фото загиблого водія автобуса Фото: nv.ua

Про загибель водія в його останньому рейсі заявили у КП СМР "Електроавтотранс".

Олена Когут

Фото артистки театру, яка стала жертвою удару Фото: Сумський національний театр ім. М. Щепкіна

Про загибель артистки оркестру повідомили у Сумському національному театрі ім. М. Щепкіна. Олену описали як надзвичайно світлу людину, чуйну колегу й надійну подругу. Прощання відбудеться 15 квітня о 15:00 в приміщенні театру.

Людмила Ващенко

Фото загиблої ексочільниці юстиції Сумської області Фото: пресслужба Мін'юсту

Як пояснили у Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, жінка працювала приватним нотаріусом. Вона будувала кар’єру в органах юстиції з 1996 року, де починала начальницею кадрів й доросла до посади керівниці юстиції Сумщини, яку обіймала з 2006 по 2013 рік. Колеги згадали Людмилу як справжню лідерку та людину моральних принципів, зазначивши її наполегливість й мудрість.

Людмила Гордієнко

Фото загиблої посадовиці Податкової служби Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

Про загибель заступниці начальника відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Сумській області проінформував голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Аліна Гречаніченко

Фото загиблої, у якої залишився син Фото: Відкриті джерела

Зі слів однокласниці Інни Бабенцової, 34-річна жінка проживала в місті разом із чоловіком та сином. Вона родом з міста Ворожба, навчалась у місцевій школі №3, яка нині є ліцеєм. Інна згадала її як дисципліновану й відповідальну, а також "справжню красуню".

Світлана Штепа та Дарія Лобода

Про загибель двох студенток медичного інституту СумДУ заявив студентський ректорат. Їхня знайома Надія Таборовець описала дівчат як світлих, добрих і справжніх.

Фото студентки Світлани Штепи Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія Фото студентки Дарії Лободи Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

"Кожна з вас — мов промінь сонця в похмурий день, мов весняний вітерець, що несе надію", — написала вона.

Дарії було 19 років. Директорка Прилуцького медколеджу Тетяна Котляр розповіла, що вона поїхала навчатися у Суми у 2023 році, провчившись у коледжі на фельдшера два роки. Студентку описують як товариську, відповідальну та активну. Вона була єдиною дитиною у сім’ї.

Фото Дарії Лободи Фото: Суспільне

Марина Чудеса і Людмила Сергієнко

Фото Марини Чудеси, яка загинула разом з матір'ю, допомагаючи іншим Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

Місцева мешканка Катерина Токар розповіла, що Марина загинула разом з матір’ю, рятуючи людей після удару першої з двох ракет. Жінка працювала вчителькою біології та основ здоров’я, у неї залишились дві доньки.

Анжеліка Садовська

Фото Анжеліки Садовської, яка стала жертвою удару Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

Світлана Фатницька описала жінку як світлу й життєрадісну, люблячу мати й турботливу жінку. Вона пояснила, що жила з Анжелікою в одному районі й навчалась у паралельному класі, жінки були знайомі з дитинства.

Микола Романенко

Про загибель дядька заявила Марина Сотникова. Його дружина Людмила була госпіталізована й перенесла у лікарні операцію. Подружжя їхало автобусом, більшість пасажирів якого разом з водієм загинули.

Фото Миколи Романенка, який їхав в автобусі з дружиною Фото: Марина Сотникова / Facebook

59-річний Микола впродовж 20 років працював водієм у "Сумиобленерго". Колеги згадують його як відповідального працівника та порядного сімʼянина.

Олександр Сибільов

Про загибель свого кума повідомив адвокат Євген Руднєв. Він описав чоловіка як доброго, життєрадісного й завжди готового допомогти.

Володимир Жеребцов

Фото військового Володимира Жеребцова Фото: Суспільне

Йдеться про 38-річного військовослужбовця ЗСУ з Чернігівщини. Його загибель "Суспільному" підтвердили у Талалаївській селищній територіальній громаді. Вивчившись у коледжі на інженера-механіка, у 2006 році українець був призваний на строкову службу й за два роки підписав контракт. Поховання відбудеться 15 квітня в його рідному селі Поповичка.

Юрій Юла

УНІАН передавав, що про загибель колишнього заступника командира 26-ї артилерійської бригади й командира військової частини інформувала Бердичівська районна військова адміністрація. Однак пост про це був видалений або прихований. Полковнику було 43 роки, він був кавалером ордену Богдана Хмельницького III ступеня.

Скриншот публікації, яка, ймовірно, була видалена Фото: Соцмережi

Однак лишилась публікація Зіновія Кутня, який теж повідомляв про загибель свого друга й побратима. Він згадав Юрія як офіцера честі з загостреним відчуттям справедливості.

Публікація друга Юрія Юли Фото: Скриншот

Олена Обравіт

Фото Олени Обравіт, яка загинула внаслідок обстрілу Фото: Суспільне

Допис про неї також недоступний, однак у ЗМІ з посиланням на Вікторію Заєць передавали, що Олена працювала у місцевому закладі харчування. Вона була хрещеною 7-річної доньки Вікторії.

Тетяна Кваша

Фото Тетяни Кваші, які після першого удару ще спілкувалась з рідними Фото: Суспільне

Як повідомлялось, про загибель жінки написала її донька, яка згодом закрила свій профіль у соцмережах. У публікації йшлося, що після першого удару Тетяна ще була на зв’язку, вона їхала автобусом. Дочка припускала, що вийшовши поблизу школи, вона далі пішла пішки. Невдовзі зв’язок обірвався.

Юлія Єлшанська

Фото Юлії Єлшанської, яка стала жертвою атаки ЗС РФ Фото: nv.ua

У ЗМІ з посиланням на подругу Аліну Булатову передавали, що у 30-річної загиблої залишились чоловік і двоє дітей. Жінки разом навчались в університеті й були знайомі 14 років.

Владислав Тарарум

Фото загиблого Владислава Тарарума Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

Про смерть чоловіка заявили у проєкті "Їх убила Росія". Відомо, що у нього залишились дружина й маленький син.

Ольга та Віктор Бойко

Фото подружжя Бойко, яке загинула у Сумах Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

Раніше подружжя працювало на "Електроавтотранс", але на момент атаки вже перебували на пенсії. Вони їхали в автобусі, в якому й загинули разом.

Тетяна Кваша

Зазначається, що жінка працювала медсестрою в амбулаторії.

Анатолій Нелін

Фото Анатолія Неліна, якого, зі слів доньки, шукали цілий день Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

Відомо, що на момент удару чоловіку було 73 роки і до пенсії він працював інженером в "Інтернафтогазбуді". Депутатка міськради Сум сьомого скликання і його донька Ірина Рибальченко, чия сторінка у соцмережах закрита, передавала, що Анатолія шукали цілий день.

Лаврентій Бульботко

Фото Лаврентія Бульботка, який загинув у 83 роки Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

Ворожа ракета забрала його життя у 83 роки. Чоловік був пенсіонером.

Нагадаємо, у Патрульній поліції показали перші хвилини після ракетних ударів по Сумах 13 квітня. У ДСНС розповіли, як рятували людей й розрізали машини, щоб дістати тіла.

В.о. мера Сум Артем Кобзар розповів, що під час атаки осколки потрапили в автобус і спричинили пожежу. Пасажирів рятував 13-річний хлопчик, який сам отримав поранення голови.