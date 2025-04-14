Подруги-студентки, целая семья и пенсионеры: чьи жизни отобрал ракетный удар по Сумах

В вербное воскресенье по Сумах попали две баллистические ракеты. Известно уже о 34 погибших, двое из них — дети.

Related video

Фокус собрал информацию о жертвах российской атаки на христианский праздник.

Максим, Наталья и Николай Мартыненко

Фото семьи Мартыненко Фото: Суспільне

О гибели целой семьи, 6-классника и его родителей, сообщили в Старосельском лицее. По данным проекта "Их убила Россия", 49-летняя Наталья работала консультантом в косметическом магазине Lambre, а ее муж занимался монтажом канализаций и земляными работами.

Николай Леон

Фото погибшего водителя автобуса Фото: nv.ua

О гибели водителя в его последнем рейсе заявили в КП СМР "Электроавтотранс".

Елена Когут

Фото артистки театра, которая стала жертвой удара Фото: Сумской национальный театр им. М. Щепкина

О гибели артистка оркестра сообщили в Сумском национальном театре им. М. Щепкина. Елену описали как чрезвычайно светлого человека, отзывчивого коллегу и надежную подругу. Прощание состоится 15 апреля в 15:00 в помещении театра.

Людмила Ващенко

Фото погибшей экс-главы юстиции Сумской области Фото: пресс-служба Минюста

Как пояснили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции, женщина работала частным нотариусом. Она строила карьеру в органах юстиции с 1996 года, где начинала начальницей кадров и доросла до должности руководительницы юстиции Сумской области, которую занимала с 2006 по 2013 год. Коллеги вспомнили Людмилу как настоящего лидера и человека моральных принципов, отметив ее настойчивость и мудрость.

Людмила Гордиенко

Фото погибшей чиновницы Налоговой службы Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

О гибели заместителя начальника отдела проверок в сфере материального производства управления налогового аудита Главного управления ГНС в Сумской области проинформировал председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

Алина Гречаниченко

Фото погибшей, у которой остался сын Фото: Открытые источники

По словам одноклассницы Инны Бабенцовой, 34-летняя женщина проживала в городе вместе с мужем и сыном. Она родом из города Ворожба, училась в местной школе №3, которая сейчас является лицеем. Инна вспомнила ее как дисциплинированную и ответственную, а также "настоящую красавицу".

Светлана Штепа и Дарья Лобода

О гибели двух студенток медицинского института СумГУ заявил студенческий ректорат. Их знакомая Надежда Таборовец описала девушек как светлых, добрых и настоящих.

Фото студентки Светланы Штепы Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія Фото студентки Дарьи Лободы Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

"Каждая из вас — как луч солнца в пасмурный день, как весенний ветерок, несущий надежду", — написала она.

Дарье было 19 лет. Директор Прилуцкого медколледжа Татьяна Котляр рассказала, что она поехала учиться в Сумы в 2023 году, проучившись в колледже на фельдшера два года. Студентку описывают как общительную, ответственную и активную. Она была единственным ребенком в семье.

Фото Дарьи Лободы Фото: Суспільне

Марина Чудеса и Людмила Сергиенко

Фото Марины Чудесы, которая погибла вместе с матерью, помогая другим Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

Местная жительница Екатерина Токарь рассказала, что Марина погибла вместе с матерью, спасая людей после удара первой из двух ракет. Женщина работала учительницей биологии и основ здоровья, у нее остались две дочери.

Анжелика Садовская

Фото Анжелики Садовской, которая стала жертвой удара Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

Светлана Фатницкая описала женщину как светлую и жизнерадостную, любящую мать и заботливую женщину. Она объяснила, что жила с Анжеликой в одном районе и училась в параллельном классе, женщины были знакомы с детства.

Николай Романенко

О гибели дяди заявила Марина Сотникова. Его жена Людмила была госпитализирована и перенесла в больнице операцию. Супруги ехали автобусом, большинство пассажиров которого вместе с водителем погибли.

Фото Николая Романенко, который ехал в автобусе с женой Фото: Марина Сотникова / Facebook

59-летний Николай в течение 20 лет работал водителем в "Сумыоблэнерго". Коллеги вспоминают его как ответственного работника и порядочного семьянина.

Александр Сибилев

О гибели своего кума сообщил адвокат Евгений Руднев. Он описал мужчину как доброго, жизнерадостного и всегда готового помочь.

Владимир Жеребцов

Фото военного Владимира Жеребцова Фото: Суспільне

Речь идет о 38-летнем военнослужащем ВСУ с Черниговской области. Его гибель "Суспільному" подтвердили в Талалаевской поселковой территориальной громаде. Выучившись в колледже на инженера-механика, в 2006 году украинец был призван на срочную службу и через два года подписал контракт. Похороны состоятся 15 апреля в его родном селе Поповичка.

Юрий Юла

УНИАН передавал, что о гибели бывшего заместителя командира 26-й артиллерийской бригады и командира воинской части информировала Бердичевская районная военная администрация. Однако пост об этом был удален или скрыт. Полковнику было 43 года, он был кавалером ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Скриншот публикации, которая, вероятно, была удалена Фото: Соцсети

Однако осталась публикация Зиновия Кутня, который тоже сообщал о гибели своего друга и побратима. Он вспомнил Юрия как офицера чести с обостренным чувством справедливости.

Публикация друга Юрия Юлы Фото: Скриншот

Елена Обравит

Фото Елены Обравит, которая погибла в результате обстрела Фото: Суспільне

Сообщение о ней также недоступно, однако в СМИ со ссылкой на Викторию Заец передавали, что Елена работала в местном заведении питания. Она была крестной 7-летней дочери Виктории.

Татьяна Кваша

Фото Татьяны Кваши, которая после первого удара еще общалась с родными Фото: Суспільне

Как сообщалось, о гибели женщины написала ее дочь, которая впоследствии закрыла свой профиль в соцсетях. В публикации говорилось, что после первого удара Татьяна еще была на связи, она ехала автобусом. Дочь предполагала, что выйдя возле школы, она дальше пошла пешком. Вскоре связь оборвалась.

Юлия Елшанская

Фото Юлии Елшанской, которая стала жертвой атаки ВС РФ Фото: nv.ua

В СМИ со ссылкой на подругу Алину Булатову передавали, что у 30-летней погибшей остались муж и двое детей. Женщины вместе учились в университете и были знакомы 14 лет.

Владислав Тарарум

Фото погибшего Владислава Тарарума Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

О смерти мужчины заявили в проекте "Их убила Россия". Известно, что у него остались жена и маленький сын.

Ольга и Виктор Бойко

Фото супругов Бойко, которые погибли в Сумах Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

Ранее супруги работали на "Электроавтотранс", но на момент атаки уже находились на пенсии. Они ехали в автобусе, в котором и погибли вместе.

Татьяна Кваша

Отмечается, что женщина работала медсестрой в амбулатории.

Анатолий Нелин

Фото Анатолия Нелина, которого, по словам дочери, искали целый день Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

Известно, что на момент удара мужчине было 73 года и до пенсии он работал инженером в "Интернефтегазстрое". Депутат горсовета Сум седьмого созыва и его дочь Ирина Рыбальченко, чья страница в соцсетях закрыта, передавала, что Анатолия искали целый день.

Лаврентий Бульботко

Фото Лаврентия Бульботка, который погиб в 83 года Фото: Facebook / Їх УБИЛА росія

Вражеская ракета унесла его жизнь в 83 года. Мужчина был пенсионером.

Напомним, в Патрульной полиции показали первые минуты после ракетных ударов по Сумах 13 апреля. В ГСЧС рассказали, как спасали людей и разрезали машины, чтобы достать тела.

И.о. мэра Сум Артем Кобзарь рассказал, что во время атаки осколки попали в автобус и вызвали пожар. Пассажиров спасал 13-летний мальчик, который сам получил ранение головы.