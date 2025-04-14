Подруги-студентки, целая семья и пенсионеры: чьи жизни отобрал ракетный удар по Сумах
В вербное воскресенье по Сумах попали две баллистические ракеты. Известно уже о 34 погибших, двое из них — дети.
Фокус собрал информацию о жертвах российской атаки на христианский праздник.
Максим, Наталья и Николай Мартыненко
О гибели целой семьи, 6-классника и его родителей, сообщили в Старосельском лицее. По данным проекта "Их убила Россия", 49-летняя Наталья работала консультантом в косметическом магазине Lambre, а ее муж занимался монтажом канализаций и земляными работами.
Николай Леон
О гибели водителя в его последнем рейсе заявили в КП СМР "Электроавтотранс".
Елена Когут
О гибели артистка оркестра сообщили в Сумском национальном театре им. М. Щепкина. Елену описали как чрезвычайно светлого человека, отзывчивого коллегу и надежную подругу. Прощание состоится 15 апреля в 15:00 в помещении театра.
Людмила Ващенко
Как пояснили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции, женщина работала частным нотариусом. Она строила карьеру в органах юстиции с 1996 года, где начинала начальницей кадров и доросла до должности руководительницы юстиции Сумской области, которую занимала с 2006 по 2013 год. Коллеги вспомнили Людмилу как настоящего лидера и человека моральных принципов, отметив ее настойчивость и мудрость.
Людмила Гордиенко
О гибели заместителя начальника отдела проверок в сфере материального производства управления налогового аудита Главного управления ГНС в Сумской области проинформировал председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.
Алина Гречаниченко
По словам одноклассницы Инны Бабенцовой, 34-летняя женщина проживала в городе вместе с мужем и сыном. Она родом из города Ворожба, училась в местной школе №3, которая сейчас является лицеем. Инна вспомнила ее как дисциплинированную и ответственную, а также "настоящую красавицу".
Светлана Штепа и Дарья Лобода
О гибели двух студенток медицинского института СумГУ заявил студенческий ректорат. Их знакомая Надежда Таборовец описала девушек как светлых, добрых и настоящих.
"Каждая из вас — как луч солнца в пасмурный день, как весенний ветерок, несущий надежду", — написала она.
Дарье было 19 лет. Директор Прилуцкого медколледжа Татьяна Котляр рассказала, что она поехала учиться в Сумы в 2023 году, проучившись в колледже на фельдшера два года. Студентку описывают как общительную, ответственную и активную. Она была единственным ребенком в семье.
Марина Чудеса и Людмила Сергиенко
Местная жительница Екатерина Токарь рассказала, что Марина погибла вместе с матерью, спасая людей после удара первой из двух ракет. Женщина работала учительницей биологии и основ здоровья, у нее остались две дочери.
Анжелика Садовская
Светлана Фатницкая описала женщину как светлую и жизнерадостную, любящую мать и заботливую женщину. Она объяснила, что жила с Анжеликой в одном районе и училась в параллельном классе, женщины были знакомы с детства.
Николай Романенко
О гибели дяди заявила Марина Сотникова. Его жена Людмила была госпитализирована и перенесла в больнице операцию. Супруги ехали автобусом, большинство пассажиров которого вместе с водителем погибли.
59-летний Николай в течение 20 лет работал водителем в "Сумыоблэнерго". Коллеги вспоминают его как ответственного работника и порядочного семьянина.
Александр Сибилев
О гибели своего кума сообщил адвокат Евгений Руднев. Он описал мужчину как доброго, жизнерадостного и всегда готового помочь.
Владимир Жеребцов
Речь идет о 38-летнем военнослужащем ВСУ с Черниговской области. Его гибель "Суспільному" подтвердили в Талалаевской поселковой территориальной громаде. Выучившись в колледже на инженера-механика, в 2006 году украинец был призван на срочную службу и через два года подписал контракт. Похороны состоятся 15 апреля в его родном селе Поповичка.
Юрий Юла
УНИАН передавал, что о гибели бывшего заместителя командира 26-й артиллерийской бригады и командира воинской части информировала Бердичевская районная военная администрация. Однако пост об этом был удален или скрыт. Полковнику было 43 года, он был кавалером ордена Богдана Хмельницкого III степени.
Однако осталась публикация Зиновия Кутня, который тоже сообщал о гибели своего друга и побратима. Он вспомнил Юрия как офицера чести с обостренным чувством справедливости.
Елена Обравит
Сообщение о ней также недоступно, однако в СМИ со ссылкой на Викторию Заец передавали, что Елена работала в местном заведении питания. Она была крестной 7-летней дочери Виктории.
Татьяна Кваша
Как сообщалось, о гибели женщины написала ее дочь, которая впоследствии закрыла свой профиль в соцсетях. В публикации говорилось, что после первого удара Татьяна еще была на связи, она ехала автобусом. Дочь предполагала, что выйдя возле школы, она дальше пошла пешком. Вскоре связь оборвалась.
Юлия Елшанская
В СМИ со ссылкой на подругу Алину Булатову передавали, что у 30-летней погибшей остались муж и двое детей. Женщины вместе учились в университете и были знакомы 14 лет.
Владислав Тарарум
О смерти мужчины заявили в проекте "Их убила Россия". Известно, что у него остались жена и маленький сын.
Ольга и Виктор Бойко
Ранее супруги работали на "Электроавтотранс", но на момент атаки уже находились на пенсии. Они ехали в автобусе, в котором и погибли вместе.
Татьяна Кваша
Отмечается, что женщина работала медсестрой в амбулатории.
Анатолий Нелин
Известно, что на момент удара мужчине было 73 года и до пенсии он работал инженером в "Интернефтегазстрое". Депутат горсовета Сум седьмого созыва и его дочь Ирина Рыбальченко, чья страница в соцсетях закрыта, передавала, что Анатолия искали целый день.
Лаврентий Бульботко
Вражеская ракета унесла его жизнь в 83 года. Мужчина был пенсионером.
Напомним, в Патрульной полиции показали первые минуты после ракетных ударов по Сумах 13 апреля. В ГСЧС рассказали, как спасали людей и разрезали машины, чтобы достать тела.
И.о. мэра Сум Артем Кобзарь рассказал, что во время атаки осколки попали в автобус и вызвали пожар. Пассажиров спасал 13-летний мальчик, который сам получил ранение головы.