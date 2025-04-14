"Среди руин, дыма, слез и боли": в полиции показали первые минуты после удара по Сумах (видео)

В вербное воскресенье ВС РФ совершили ракетную атаку по городской улице, полной гражданских людей, унеся жизни двух детей. В ГСЧС рассказали, что одновременно горел десяток частных машин, людей доставали, как могли.

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Кадры с бодикамеры правоохранителя, записанное сразу после удара, 14 апреля показал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Вербное воскресенье. День, когда ивовые веточки символизируют жизнь, надежду и мир. День, когда сердца украинцев наполняются верой в светлое завтра и молитвой за своих родных и за нашу землю. И этот день стал днем боли и черной скорби для всей Украины. Ракетный удар по мирным Сумах — еще один болезненный шрам на сердце нашей страны", — заявил он.

Белошицкий подчеркнул, что погибли невинные люди и дети.

"Мы вместе с другими службами были там — среди руин, дыма, слез и боли... Помогали пострадавшим, спасали тех, кого еще можно было спасти. Сегодня Украина снова видит истинное лицо врага", — отметил он.

Заместитель начальника выразил вечную память погибшим и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Представитель ГСЧС Олег Стрелка в эфире "Ранок.LIVE" 14 апреля рассказал, что спасатели работают с шести утра, разбирают разбор завалов "очень поврежденного" здания учебного заведения. 13 апреля там работали до 22:00, привлекали и кинологов. Предварительно, там не должно быть людей, однако ГСЧС должны в этом убедиться. Также частично приступили к восстановительным работам.

"Повреждено более полусотни домов, учебных заведений, разного рода учреждений. Много очень аварийных конструкций, работаем на высоте, это все демонтируем", — сообщил Стрелка.

Он отметил, что здания не так важны, как то, что погибли мирные жители Сум, в том числе двое детей. Представитель ГСЧС отметил, что ему трудно представить последствия для психики детей, которым посчастливилось выжить.

"Я не хочу, чтобы в 13 лет дети становились героями. Как это вчера сделал мальчик 13-летний, который оказался в эпицентре этого ужаса, выбил ногами окно троллейбуса, поврежденного и посеченного, и начал доставать людей. Почему наши дети должны в 13 лет становиться героями? Почему мама, которая пришла на вербное воскресенье погулять со своим ребенком, должна держать его окровавленного и успокаивать? Я не знаю, куда смотрит весь цивилизованный мир. Я себя постоянно успокаиваю, что самые темные времена — перед рассветом. Но эта темнота стала очень темной. В самых больших фильмах ужасов такого не показывают, что вчера видели мы", — подчеркнул он.

После удара в Сумах горели сразу 10 гражданских машин, был поврежден коммунальный транспорт. Спасатели доставали людей, как могли, и параллельно тушили пожары. Затем они доставали тела из обгоревших машин, и для этого машины приходилось разрезать.

"Здания отстроим, но что будет с нашими детьми?" — добавил Стрелка.

По состоянию на 14 апреля, по данным ГСЧС, известно о 34 погибших (из них 2 детей) и 119 пострадавших (из них 15 детей) в результате удара по Сумах. Было повреждено 51 здание, 34 машины и один троллейбус.

Напомним, удар ВС РФ по Сумах прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он назвал баллистическую атаку ужасной, а войну в Украине — позором. Республиканцу якобы сказали, что оккупанты "совершили ошибку".

Также на трагедию отреагировал экс-главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, умышленный обстрел гражданских на большой христианский праздник — это ответ России на все мирные предложения.