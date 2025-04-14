"Серед руїн, диму, сліз та болю": у поліції показали перші хвилини після удару по Сумах (відео)

У вербну неділю ЗС РФ здійснили ракетну атаку по міській вулиці, повній цивільних людей, забравши життя двох дітей. У ДСНС розповіли, що одночасно горів десяток приватних машин, людей діставали, як могли.

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Кадри з бодікамери правоохоронця, записане одразу після удару, 14 квітня показав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Вербна неділя. День, коли вербові гілочки символізують життя, надію і мир. День, коли серця українців сповнюються вірою у світле завтра та молитвою за своїх рідних і за нашу землю. Та цей день став днем болю і чорної скорботи для всієї України. Ракетний удар по мирних Сумах — ще один болючий шрам на серці нашої країни", — заявив він.

Білошицький підкреслив, що загинули невинні люди й діти.

"Ми разом з іншими службами були там — серед руїн, диму, сліз та болю… Допомагали постраждалим, рятували тих, кого ще можна було врятувати. Сьогодні Україна знову бачить справжнє обличчя ворога", — зазначив він.

Заступник начальника висловив вічну пам’ять загиблим та побажав найшвидшого одужання постраждалим.

Речник ДСНС Олег Стрілка в ефірі "Ранок.LIVE" 14 квітня розповів, що рятувальники працюють від шостої ранку, розбирають розбір завалів "дуже пошкодженої" будівлі навчального закладу. 13 квітня там працювали до 22:00, залучали й кінологів. Попередньо, там не має бути людей, однак ДСНС мають у цьому переконатись. Також частково приступили до відновлювальних робіт.

"Пошкоджено більше півсотні будинків, навчальних закладів, різного роду установ. Багато дуже аварійних конструкцій, працюємо на висоті, це все демонтуємо", — повідомив Стрілка.

Він наголосив, що будівлі не так важливі, як те, що загинули мирні мешканці Сум, в тому числі двоє дітей. Речник ДСНС зазначив, що йому важко уявити наслідки для психіки дітей, яким пощастило вижити.

"Я не хочу, щоб в 13 років діти ставали героями. Як це вчора зробив хлопчик 13-річний, який опинився в епіцентрі цього жаху, вибив ногами вікно тролейбуса, пошкодженого й посіченого, і почав діставати людей. Чому наші діти мають в 13 років ставати героями? Чому мама, яка прийшла на вербну неділю погуляти зі своєю дитиною, має тримати її закривавлену й заспокоювати? Я не знаю, куди дивиться весь цивілізований світ. Я себе постійно заспокоюю, що найтемніші часи — перед світанком. Але ця темрява стала дуже темною. В найбільших фільмах жахів такого не показують, що вчора бачили ми", — підкреслив він.

Після удару у Сумах горіли одразу 10 цивільних машин, був пошкоджений комунальний транспорт. Рятувальники діставали людей, як могли, і паралельно тушили пожежі. Потім вони діставали тіла з обгорілих машин, і для цього автівки доводилося розрізати.

"Будівлі відбудуємо, але що буде з нашими дітьми?" — додав Стрілка.

Станом на 14 квітня, за даними ДСНС, відомо про 34 загиблих (з них 2 дітей) і 119 постраждалих (з них 15 дітей) внаслідок удару по Сумах. Було пошкоджено 51 будівлю, 34 машини та один тролейбус.

Нагадаємо, удар ЗС РФ по Сумах прокоментував президент США Дональд Трамп. Він назвав балістичну атаку жахливою, а війну в Україні — ганьбою. Республіканцю нібито сказали, що окупанти "зробили помилку".

Також на трагедію відреагував ексголовнокомандувач ЗСУ і посол у Великій Британії Валерій Залужний. З його слів, умисний обстріл цивільних на велике християнське свято — це відповідь Росії на усі мирні пропозиції.