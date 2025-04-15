Помста за Суми: стало відомо, який об'єкт атакували Сили оборони в Курську РФ

Сили оборони України в ніч проти 15 квітня атакували місто Курськ в Росії. Дрони полювали на військову частину 448-ї ракетної бригади ЗС РФ.

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Про це в своєму телеграм-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Сьогодні вночі Силами оборони України була уражена в/ч 35535, тобто, ППД 448-ої ракетної бригади в селі Клюква на Курщині", — повідомив він.

За його словами, саме ця частина завдала удару у Вербну неділю по місту Суми двома "Іскандерами".

" Наскільки серйозно, — поки немає детальної інформації", — зауважив журналіст.

Інших подробиць атаки він не повідомив.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО проінформували, що в Курську невідомі дрони влучили в склад боєприпасів росіян.

Атака РФ "Іскандерами" на Суми: що відомо

13 квітня ЗС РФ атакували Суми 2 балістичними ракетами. Удар прийшовся у центр міста. Загинули понад 30 людей. Одна з ракет поцілила по конгрес-холу Сумського державного університету, а друга мала касетну бойову частину.

Нардепка Мар'яна Безугла дорікнула військовим, оскільки, за її даними, в Сумах проводили нагородження 117 бригади.

Президент США Дональд Трамп відреагував на атаку РФ на Суми, назвавши її "помилкою". Тим часом у медіа розповіли про 13-річного хлопчика Кирила Ілляшенка, який рятував людей в Сумах.