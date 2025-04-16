Помста за Суми-2: дрони атакували 112-ту бригаду ЗС РФ, яка використовує "Іскандери" (відео)

В Росії в місті Шуя в Івановській області стався наліт невідомих дронів. Вони атакували розташування 112-ї бригади ракетних військ ЗС РФ, яка використовує "Іскандери" для атаки на мирні українські міста.

Related video

Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Як пише ASTRA, саме ця бригада ракетних військ, яка завдавала ударів по мирних жителях Сум у Вербну неділю 13 квітня.

"112-ту гвардійську ракетну бригаду (в/ч 03333) атаковано в Шуї Івановської області. Згідно з відкритими даними, бригада дислокується у районі Південне містечко міста Шуя. На озброєнні має оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", — пише видання.

На оприлюднених кадрах видно, як дрони падають і вибухають, а також чути, як їх намагаються збити з автоматів.

"Цікаво, що для захисту такого об'єкта росіяни пошкодували ППО і БПЛА намагаються безуспішно збити з автоматів. Але нічого не виходить, і дрони летять просто в ціль", — написав з цього приводу український блогер і журналіст Денис Казанський.

Після атаки БПЛА військова техніка у місті перекрила вулицю Генерала Бєлова від провулку Проточного до вулиці Свердлова, а людей попросили найближчим часом не виходити на вулицю.

Місцеві жителі зазначають, що місто також атакували в районі 3 ночі.

У Міністерстві оборони РФ відзвітували про перехоплення і знищення 26 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу:

9 БПЛА – над територією Воронезької області,

8 БПЛА – над територією Білгородської області,

4 БПЛА – над територією Курської області,

2 БПЛА – над територією Липецької області,

2 БПЛА – над територією Республіки Крим,

2БПЛА – над територією Московського регіону.

Нагадаємо, що Сили оборони України в ніч проти 15 квітня атакували місто Курськ в Росії. Дрони полювали на військову частину 448-ї ракетної бригади ЗС РФ. Саме ця частина завдала удару у Вербну неділю по місту Суми двома "Іскандерами".

13 квітня ЗС РФ атакували Суми 2 балістичними ракетами. Удар прийшовся у центр міста. Загинули понад 30 людей. Одна з ракет поцілила по конгрес-холу Сумського державного університету, а друга мала касетну бойову частину.