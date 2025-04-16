Удар возмездия: расследователи установили, куда конкретно попали неизвестные БПЛА в городе Шуя в РФ

Неизвестные дроны в российском городе Шуя в Ивановской области атаковали здание штаба 112-й ракетной бригады ВС РФ, которая нанесла удар по Сумах двумя "Искандерами" 13 апреля.

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Об этом сообщили аналитики расследовательского сообщества "evocation.info".

Так, утром, 16 апреля, российские паблики сообщили об атаке неизвестных беспилотников на город Шуя Ивановской области. Некоторые из них достигли цели.

"Как установила команда "evocation.info", удар пришелся по штабу 112 ракетной бригады России, которая недавно обстреляла баллистикой Сумы, в результате чего погибли по меньшей мере 35 мирных жителей и еще более ста были ранены. Фактически сегодня р*шисты получили возмездие за свои военные преступления", — говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов аналитики обнародовали спутниковые снимки, которые указывают на то, куда именно целились дроны.

"Это еще раз доказывает, что каждый оккупант рано или поздно будет наказан за свои военные преступления", — напомнили расследователи сообщества "evocation.info".

В телеграмм-канале расследовательского сообщества Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ проанализировали кадры атаки и считают, что попадания получили по меньшей мере 3 здания воинской части.

"По меньшей мере 3 здания были поражены дронами Ан-196 "Лютый" Сил беспилотных систем Украины, среди них и главный штаб и учебный корпус в/ч", — говорится в сообщении.

Координаты мест прилетов:

Прилет №1: 56.8431341362954, 41.3813402968542

Прилет №2: 56.84243766106188, 41.380469951205924

Прилет №3: 56.84559067532948, 41.38419379804378

Напомним, что 16 апреля в России в городе Шуя в Ивановской области произошел налет неизвестных дронов. Они атаковали расположение 112-й бригады ракетных войск ВС РФ, которая использует "Искандеры" для атаки на мирные украинские города.

В ночь на 15 апреля дроны атаковали город Курск в России, в частности, воинскую часть 448-й ракетной бригады ВС РФ, которая нанесла удар по Сумах двумя "Искандерами".