Удар відплати: розслідувачі встановили, куди конкретно поцілили невідомі БПЛА в місті Шуя в РФ

Невідомі дрони в російському місті Шуя в Івановській області атакували будівлю штабу 112-ї ракетної бригади ЗС РФ, яка завдала удару по Сумах двома "Іскандерами" 13 квітня.

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Про це повідомили аналітики розслідувальної спільноти "evocation.info".

Так, зранку, 16 квітня, російські пабліки повідомили про атаку невідомих безпілотників на місто Шуя Івановської області. Деякі з них досягли цілі.

"Як встановила команда "evocation.info", удар припав по штабу 112 ракетної бригади Росії, яка нещодавно обстріляла балістикою Суми, внаслідок чого загинуло щонайменше 35 мирних жителів і ще понад сто було поранено. Фактично сьогодні р*шисти отримали відплату за свої воєнні злочини", — йдеться в повідомленні.

В підтвердження своїх слів аналітики оприлюднили супутникові знімки, які вказують на те, куди саме цілили дрони.

"Це ще раз доводить, що кожен окупант рано чи пізно буде покараний за свої воєнні злочини", — нагадали розслідувачі спільноти "evocation.info".

В телеграм-каналі розслідувальної спільноти Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ проаналізували кадри атаки і вважають, що влучань зазнали щонайменше 3 будівлі військової частини.

"Щонайменше 3 будівлі було уражено дронами Ан-196 "Лютий" Сил безпілотних систем України, серед них і головний штаб та навчальний корпус в/ч", — йдеться в повідомленні.

Координати місць прильотів:

Приліт №1: 56.8431341362954, 41.3813402968542

Приліт №2: 56.84243766106188, 41.380469951205924

Приліт №3: 56.84559067532948, 41.38419379804378

Нагадаємо, що 16 квітня в Росії в місті Шуя в Івановській області стався наліт невідомих дронів. Вони атакували розташування 112-ї бригади ракетних військ ЗС РФ, яка використовує "Іскандери" для атаки на мирні українські міста.

В ніч проти 15 квітня дрони атакували місто Курськ в Росії, зокрема, військову частину 448-ї ракетної бригади ЗС РФ, яка завдала удару по Сумах двома "Іскандерами".