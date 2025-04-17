Сирена, прильоти і "вирублене" світло: у росіян в Шуї панує істерика через українські БПЛА

Невідомі дрони другий день поспіль атакують місто Шуя в Івановській області РФ. Місцеві повідомляють про щонайменше 6 вибухів, внаслідок чого в частині населеного пункту зникло світло, а школярів перевели на дистанційне навчання.

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Про неспокійну ніч в Шуї пишуть в місцевому телеграм-каналі "Иваново. Происшествия".

В пабліку повідомляється, що все почалося близько 3:30 ранку 17 квітня. В місті увімкнули сирену, після чого пролунали вибухи. Також сирену увімкнули і в обласному центрі — місті Іваново.

"Підписники повідомляють, що в Шуї голосно. В 3 ночі три "хлопки". ЗСУ знову намагаються атакувати місто Шуя в Іванівській області. Попередньо над містом вже збито кілька повітряних цілей", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Ленінському районі міста "вирубали" світло. Також повідомлялося, що атака "іде з усіх боків".

Міська адміністрація Шуї повідомила, що заняття у школах пройдуть у дистанційному режимі, а мешканців міста закликали перебувати у безпечних місцях і розповсюдили правила поводження під час атаки БПЛА.

"Дистант, через небезпеку атак БПЛА, на сьогодні оголошений тільки для учнів шкіл міста Шуя. В Іваново та інших містах регіону такі заходи поки що не запроваджувалися. Всюди поліція. Говорять усім не виходьте з ваших будинків", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Росії в місті Шуя в Івановській області стався наліт невідомих дронів. Вони атакували розташування 112-ї бригади ракетних військ ЗС РФ, яка використовує "Іскандери" для атаки на мирні українські міста.

Також повідомлялося, що удар прийшовся по штабу 112 ракетної бригади Росії, яка нещодавно обстріляла балістикою Суми, внаслідок чого загинуло щонайменше 35 мирних жителів і ще понад сто було поранено.