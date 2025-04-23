Невідомі дрони масовано атакували Єлабугу та виробництво "Шахедів" РФ, — росЗМІ (відео)

Особлива економічна зона "Алабуга" у Татарстані опинилась під ударом зграї безпілотників невідомого походження. Місцеві жителі опублікували серію відео з кадрами полювання засобів протиповітряної оборони Російської Федерації на дрони літакового типу. Навколо міста Єлабуга через повітряну загрозу закрили аеропорти.

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Про атаку дронів на РФ, яка сталась 23 квітня, росЗМІ ASTRA розповіло у Telegram-каналі.

Перші повідомлення про атаку дронів на військові об'єкти РФ у Татарстані з'явились у мережі близько 12 год 23 квітня. Вказується, що безпілотники помітили поруч з ОЕЗ "Алабуга": на підприємствах, розташованих у цій зоні, виготовляють дрони-камікадзе "Шахед" для ударів по українцях. Згідно з даними росЗМІ, ввели обмеження на польоти в аеропортах Казані та Нижньокамська.

На кадрах з місця подій в Єлабузі можна побачити безпілотники-літаки, за якими полюють російські засоби ППО. Чути звуки вибухів у повітрі та канонада. На деяких записах — моменти збиття дронів (не ясно, одного чи кількох), на інших — мінімум один БПЛА продовжив політ.

У Telegram-каналі очільника Татарстану Рустама Мінніханова поки що немає коментарів щодо інцидентів 23 квітня. Тим часом на сторінці Міноборони РФ вказано, що о 12:20 (за Москвою) над регіоном збили один безпілотник літакового типу.

"Алабуга" — особлива економічна зона, розташована на північний схід від міста Єлабуга у Республіці Татарстан у РФ. Площа зони — близько 4 га, на яких розміщено, серед іншого, цехи з випуску "Шахедів". Згідно з даними Military Balance Blog, станом на початок 2025 році на території ОЕЗ з'явилось п'ять нових будівель, з них три — закрили спеціальними антидроновими сітками. Крім того, поруч збудували логістичний центр "Ден Сяопін", у який щотижня прибуває поїзд з комплектуючими з Китаю. Відстань від України до Єлабуги — близько 1 200 км.

Удари по РФ - відстань до Єлабуги та цехів з виробництва "Шахедів" Фото: Google Maps

Удари по РФ — деталі

Фокус писав про попередні атаки безпілотників по ОЕЗ "Алабуга" у РФ. Одна з атак відбулась в грудні 2024 року. Як повідомило ГУР, українські засоби ураження поцілили по складу із запчастинами для "Шахедів". За оцінками української розвідки, росіяни втратили 65 фюзеляжів, а також камери, навігаційні системи, інші складові, з яких могли виготовити 400 ударних БПЛА.

Зазначимо, 22 квітня відбулась інша надзвичайна подія на території РФ. Російські медіа написали, а місцева влада підтвердила, серію вибухів на 51 арсеналі ГРАУ ЗС РФ, розташованому біля міста Киржач у Володимирській області. На відео з місця подій показали "гриби" з диму та вогню над арсеналом, а аналітики пояснили, що могли вибухнути російські ракети з твердопаливними двигунами. Зокрема, росіяни, ймовірно, втратили партію балістичних та зенітних ракет, ракет для РСЗВ.

Нагадуємо, в Міноборони РФ опублікували власний коментар щодо причин вибухів та детонацій на 51 складу ГРАУ.