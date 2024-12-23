Прилетіло в "Алабугу": в Росії знищено склад із деталями до "Шахедів", деталі

Економічна зона "Алабуга" розташована у Татарстані біля міста Єлабуга. Там сконцентровані виробництва і військового характеру, а також логістичні склади.

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На території економічної зони "Алабуґа", що розташована у Республіці Татарстан в РФ, спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу "Shahed-136", які агресор застосовує для ударів по Україні. Про це повідомляє ГУР.

"У приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць "Shahed-136" — все згоріло", — повідомили у Головному управлінні розвідки. Та зауважили, що знищені деталі оцінюються у 16 мільйонів доларів.

ОЕЗ "Алабуга" у Татарстані розташована біля міста Елабуга Фото: Скриншот

"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії. ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", — резюмували у ГУР.

Що про пожежу повідомили у Росії

Більшість пабліків Росії та Татарстану пишуть лише про влучання дронів у багатоповерхівку в центрі Казані. Конкретно про пожежу на виробництві не повідомляють. Також скаржаться, що більшість бомбосховищ було зачинено під час атаки.

Але у місцевому МНС пишуть про загадкові 11 пожеж, 10 з яких стались у "житловому секторі", а одна – невідомо де.

Також місцеві ЗМІ повідомили, що "через атаку безпілотників на підприємствах ОЕЗ "Алабуга"" відбувається евакуація". Це неофіційне повідомлення, видання KazanFirst посилається на власні джерела.

ОЕЗ "Алабуга" у Татарстані Фото: Скриншот

У зв'язку з атакою дронів у Казані скасували всі масові заходи на найближчі два дні. Та нагадали, що ОЕЗ "Алабуга" була атакована навесні минулого року. Це була одна з перших атак безпілотників на Татарстан.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як жінок із країн Африки залучають до роботи на заводі, де збирають дрони в Алабузі. Їм обіцяють роботу у кейтерінгу, але на місці з'ясовується, що працювати доведеться на зборці "Шахедів" у жахливих умовах.