Безпілотники атакували елітні будинки в Казані та підприємство: деталі інциденту (відео)

Було зафіксовано сім прильотів у різних районах міста. Очевидці в паніці фіксували пожежі в багатоповерхівках, з яких у терміновому порядку евакуювали мешканців.

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Вранці 21 грудня російське місто Казань, столиця республіки Татарстан, зазнало атак безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Російські джерела повідомляють про серію вибухів і пожеж, які зачепили кілька житлових комплексів і районів міста.

Першим об'єктом атаки, як стверджують російські пабліки, став житловий комплекс "Лазурные небеса". Близько 8 ранку в одному з корпусів почалася пожежа, причиною якої називають влучання БПЛА. Мешканців будинку терміново евакуювали, проте їм довелося спускатися з поверхів пішки, оскільки ліфти перестали працювати.

Рух навколо комплексу перекрили, а на місце події виїхали рятувальники.

Пізніше з'явилися повідомлення про другий інцидент: ще один безпілотник, за даними російських джерел, вдарив у верхню частину багатоповерхівки в житловому комплексі "Манхеттен". Крім того, очевидці в мережі заявили про вибухи в п'ятиповерховому будинку, які також пов'язують з атаками дронів.

Загалом пожежі було зафіксовано в Радянському та Кіровському районах міста. Влада Казані підтвердила, що евакуйованих жителів тимчасово розміщують у безпечних приміщеннях.

За попередніми даними, по російському місту вдарили сім безпілотників літакового типу. БПЛА влетіли в будівлі на проспекті Камалєєва, вулиці Клари Цеткін, Юкозинській, Хаді Такташа, Черовній Позиції та в будинок на вулиці Оренбурзький тракт.

Однак о 9:00 стало відомо ще про один удар безпілотного апарату, цього разу по промисловому підприємству. При цьому в мережі з'явилися кадри, які нібито підтверджують, що один із дронів вдалося збити.

На тлі того, що відбувається, мер міста Ільсур Метшин повідомив, що всі новорічні заходи в Казані скасовують. Жителям міста рекомендовано ховатися в підвалах до стабілізації обстановки. Також у Казані провели евакуацію в школах, "де це було необхідно з міркувань безпеки", тимчасово закрили аеропорт і ввели план "Ковер" над Татарстаном.

Російські ЗМІ пишуть, що наразі жертв і постраждалих немає, а масштаби руйнувань уточнюються. При цьому традиційно росіяни стверджують, що атака була здійснена Збройними силами України.

Раніше повідомлялося, що після удару українських дронів 20 грудня зупинився найбільший нафтопереробний завод півдня Росії. Йдеться про Новошахтинський завод з переробки нафтопродуктів.