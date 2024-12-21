Беспилотники атаковали элитные дома в Казани и предприятие: детали инцидента (видео)

Было зафиксировано семь прилетов в разных районах города. Очевидцы в панике фиксировали пожары в многоэтажках, из которых в срочном порядке эвакуировали жильцов.

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Утром 21 декабря российский город Казань, столица республики Татарстан, подвергся атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российские источники сообщают о серии взрывов и пожарах, которые затронули несколько жилых комплексов и районов города.

Первым объектом атаки, как утверждают российские паблики, стал жилой комплекс "Лазурные небеса". Около 8 утра в одном из корпусов начался пожар, причиной которого называют попадание БПЛА. Жильцов дома срочно эвакуировали, однако им пришлось спускаться с этажей пешком, поскольку лифты перестали работать.

Движение вокруг комплекса перекрыли, а на место происшествия выехали спасатели.

Позже появились сообщения о втором инциденте: еще один беспилотник, по данным российских источников, ударил в верхнюю часть многоэтажки в жилом комплексе "Манхэттен". Кроме того, очевидцы в сети заявили о взрывах в пятиэтажном доме, которые также связывают с атаками дронов.

Всего пожары были зафиксированы в Советском и Кировском районах города. Власти Казани подтвердили, что эвакуированных жителей временно размещают в безопасных помещениях.

По предварительным данным, по российскому городу ударили семь беспилотников самолетного типа. БПЛА влетели в здания на проспекте Камалеева, улице Клары Цеткин, Юкозинской, Хади Такташа, Красной Позиции и в дом на улице Оренбургский тракт.

Однако в 9:00 стало известно еще об одном ударе беспилотного аппарата, на это раз по промышленному предприятию. При этом в сети появились кадры, который якобы подтверждают, что один из дронов удалось сбить.

На фоне происходящего мэр города Ильсур Метшин сообщил, что все новогодние мероприятия в Казани отменяются. Жителям города рекомендовано укрываться в подвалах до стабилизации обстановки. Также в Казани провели эвакуацию в школах, "где это было необходимо в целях безопасности", временно закрыли аэропорт и ввели план "Ковер" над Татарстаном.

Российские СМИ пишут, что на данный момент жертв и пострадавших нет, а масштабы разрушений уточняются. При этом традиционно россияне утверждают, что атака была осуществлена Вооруженными силами Украины.

Ранее сообщалось, что после удара украинских дронов 20 декабря остановился крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России. Речь идет о Новошахтинском заводе по переработке нефтепродуктов.