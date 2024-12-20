Попали в важную установку: украинские дроны "остановили" работу крупнейшего НПЗ РФ на юге

Во время последней атаки была поражена установка АВТ-2,5-2 производительностью 7,14 тысячи тонн в сутки, на которую приходится 50% мощности завода.

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Крупнейший нефтеперерабатывающий завод юга России остановился после удара украинских дронов. Прекращена работа сразу двух установок первичной переработки нефти. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что речь идет о Новошахтинском заводе по переработке нефтепродуктов — единственном заводе в Ростовской области мощностью 5,6 млн тонн нефти в год.

В ночь на 19 декабря его атаковали украинские дроны, вследствие чего на заводе произошел масштабный пожар. Была поражена установка АВТ-2,5-2 производительностью 7,14 тысячи тонн в сутки, на которую приходится 50% мощности завода. Из-за атаки установку пришлось выключить, а также произошло возгорание нефтепродуктового резервуара, из-за чего и вторую установку с мощность 7,14 тысячи тонн в сутки также остановили.

Новошахтинский завод по переработке нефтепродуктов с нуля запустили в 2009 году.

Дроны уже не раз делали налет на завод из-за чего уровень его производства почти вполовину снизился.

Напомним, что 19 декабря украинские дроны добрались до нефтеперерабатывающего завода возле города Новошахтинск в Ростовской области РФ. В Генеральном штабе подтвердили атаку на завод.

Жители Новошахтинска начали публиковали видео возгорания на местном нефтеперерабатывающем заводе. На некоторых видео слышен не только треск пожара, но и звуки взрывов.