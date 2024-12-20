Поцілили у важливу установку: українські дрони "зупинили" роботу найбільшого НПЗ РФ на півдні

Під час останньої атаки було поцілено установка АВТ-2,5-2 продуктивністю 7,14 тисячі тонн на добу, на яку припадає 50% потужності заводу.

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Найбільший нафтопереробний завод півдня Росії зупинився після удару українських дронів. Припинено роботу одразу двох установок первинної переробки нафти. Про це пише Reuters.

Зазначається, що йдеться про Новошахтинський завод із переробки нафтопродуктів — єдиний завод у Ростовській області потужністю 5,6 млн тонн нафти на рік.

У ніч проти 19 грудня його атакували українські дрони, внаслідок чого на заводі сталася масштабна пожежа. Була уражена установка АВТ-2,5-2 продуктивністю 7,14 тисячі тонн на добу, на яку припадає 50% потужності заводу. Через атаку установку довелося вимкнути, а також сталося займання нафтопродуктового резервуару, через що і другу установку з потужність 7,14 тисячі тонн на добу також зупинили.

Новошахтинський завод із переробки нафтопродуктів з нуля запустили в 2009 році.

Дрони вже не раз робили наліт на завод через що рівень його виробництва майже вполовину знизився.

Нагадаємо, що 19 грудня українські дрони дісталися до нафтопереробного заводу біля міста Новошахтинськ у Ростовській області РФ. В Генеральному штабі підтвердили атаку на завод.

Жителі Новошахтинська почали публікували відео займання на місцевому нафтопереробному заводі. На деяких відео чути не лише тріск пожежі, а й звуки вибухів.