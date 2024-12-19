"Дронів було дуже багато": у Ростовській області БпЛА розбомбили нафтопереробний завод (відео)

Місцеві мешканці стверджують, що навіть коли НПЗ вже палав, у місті продовжували збивати повітряні цілі. Очільник Ростовської області Юрій Слюсар спочатку відзвітував, що руйнувань начебто немає, але згодом визнав, що дрони влучили по заводу.

Related video

У ніч з 18 на 19 грудня дрони атакували нафтопереробний завод у місті Новошахтинськ Ростовської області РФ. Про це повідомило російське видання Astra.

"У Ростовській області міг бути атакований нафтопереробний завод. Про вибухи і підсвічене небо над НПЗ у Новошахтинську повідомляють підписники Astra", — йдеться у повідомленні.

Згодом цю інформацію підтвердив місцевий телеграм-канал "Это Ростов новости".

"Погані новини з Новошахтинська. ЗСУ влучили по НПЗ. Дронів було дуже багато", — йдеться у повідомленні.

Новошахтинськ на мапі Фото: Скриншот

Водночас, за словами місцевих мешканців, навіть коли НПЗ вже палав, у місті продовжували збивати повітряні цілі.

Проте тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар після опівночі запевнив, що постраждалих чи руйнувань внаслідок атаки дронів немає.

"Сили і засоби протиповітряної оборони відбивають атаку БПЛА в Ростовській області. Близько опівночі знищено 7 БПЛА, у т.ч. 6 — у Таганрозі та один — у Батайську. За попередньою інформацією, постраждалих і руйнувань на землі немає", — написав Слюсар.

Але згодом він все ж таки визнав, що дрони влучили по НПЗ.

"Унаслідок атаки БПЛА в Новошахтинську сталося загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів", — написав Слюсар.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала удари по нафтопереробному заводу у Новошахтинську.

Нагадаємо, 18 грудня голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що ЗСУ атакували у Ростовській області хімкомбінат, де виробляють ракетне паливо.

Фокус також писав про ракетний обстріл Ростовської області. Місцева влада тоді поспішила заявити, що всі ракети збиті.