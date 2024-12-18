ЗСУ атакували у Ростовській області хімкомбінат, де виробляють ракетне паливо, — РНБО

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, ФКП "Комбінат Кам’янський" – одне із найбільших хімічних підприємств Росії.

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У Ростовській області ракетами вдарили по одному із найбільших хімпідприємств у Росії. Очевидці опублікували відео із пожежею на території ФКП "Комбінат Кам’янський". Атаку підтвердив голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

У середу, 18 грудня, на території хімічного підприємства у Ростовській області пролунали вибухи та зайнялася пожежа. Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаку на одне з найбільших хімпідприємств Росії – ФКП "Комбінат Кам'янський".

Вибухи пролунали увечері 18 грудня у місті Кам'янськ-Шахтинський, де розташоване федеральне підприємство "Комбінат Кам'янський". Місцеві Telegram-канали опублікували відео, на яких видно, як російська ППО намагається збити повітряні цілі, схожі на ракети. Також на відео видно момент влучання на території хімічного комбінату.

"Він (комбінат – ред.) займається виробництвом ракетного палива. Спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі", – повідомив голова ЦПД.

Також Коваленко зазначив, що комбінат у Кам'янськ-Шахтинському займається виготовленням вибухових речовин, різних компонентів для російських боєприпасів та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.

Раніше Андрій Коваленко повідомив про атаку на військові об'єкти у Ростовській області Росії, а також на Луганщині та в Бердянську. Втім, деталей атаки на російські об’єкти на тимчасово окупованих територіях України голова ЦПД не розповів.

Нагадаємо, Фокус писав про ракетний обстріл Ростовської області. Місцева влада поспішила заявити, що всі ракети збиті.

Також росіяни скаржились на удари ATACMS по Ростовській області. Зокрема, в район військового аеродрому Міллерово полетіло одразу 5 ракет.