ВСУ атаковали в Ростовской области химкомбинат, где производят ракетное топливо, — СНБО

Как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, ФКП "Комбинат Каменский" — одно из крупнейших химических предприятий России.

Related video

В Ростовской области ракетами ударили по одному из крупнейших химпредприятий в России. Очевидцы опубликовали видео с пожаром на территории ФКП "Комбинат Каменский". Атаку подтвердил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

В среду, 18 декабря, на территории химического предприятия в Ростовской области прогремели взрывы и загорелся пожар. Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил атаку на одно из крупнейших химпредприятий России — ФКП "Комбинат Каменский".

Взрывы прогремели вечером 18 декабря в городе Каменск-Шахтинский, где расположено федеральное предприятие "Комбинат Каменский". Местные Telegram-каналы опубликовали видео, на которых видно, как российская ПВО пытается сбить воздушные цели, похожие на ракеты. Также на видео виден момент попадания на территории химического комбината.

"Он (комбинат — ред.) занимается производством ракетного топлива. Специализируется на изготовлении твердотопливных компонентов для ракетных двигателей, в частности для реактивных систем залпового огня (РСЗО) и межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе", — сообщил глава ЦПД.

Также Коваленко отметил, что комбинат в Каменск-Шахтинском занимается изготовлением взрывчатых веществ, различных компонентов для российских боеприпасов и обезвреживанием отработанных ракетных систем.

Ранее Андрей Коваленко сообщил об атаке на военные объекты в Ростовской области России, а также на Луганщине и в Бердянске. Впрочем, деталей атаки на российские объекты на временно оккупированных территориях Украины глава ЦПД не рассказал.

Напомним, Фокус писал о ракетном обстреле Ростовской области. Местные власти поспешили заявить, что все ракеты сбиты.

Также россияне жаловались на удары ATACMS по Ростовской области. В частности, в район военного аэродрома Миллерово полетело сразу 5 ракет.