Пролетело 5 ATACMS: жители Ростовской области сообщают о громких звуках, что известно

Россияне жалуются на удары ATACMS по Ростовской области. В частности, в район военного аэродрома Миллерово полетело сразу 5 ракет.

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В среду днем, 18 декабря, в направлении города Миллерово Ростовской области РФ полетели пять тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом сообщают российские мониторинговые Telegram-каналы.

В то же время, как отмечается, жители Ростовской области сообщают о громких звуках.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы и средства противовоздушной обороны отражают ракетную атаку. В районе Каменска, по его словам, сбиты три из четырех ракет, одна попала в хозяйственную постройку.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Также россияне жалуются, что им с запозданием пришли сообщения о ракетной опасности. Кроме того, в это время не было сирен.

Воздушные силы ВСУ на момент выхода материала предполагаемую атаку по российскому военному аэродрому не комментировали.

Заметим, что на военном аэродроме Миллерово базируется 31-й истребительный авиационный полк, входящий в состав 1-й смешанной авиационной дивизии ВКС ВС РФ. На вооружении полка находятся истребители Су-30СМ.

Ранее эксперты выяснили, что для полноценного удара по российскому военному аэродрому "Миллерово" Вооруженным силам Украины понадобится 13 ракет ATACMS в версии M39 Block I. Этот боеприпас весом 591 кг летит на расстояние до 165 км и поражает цели в радиусе 200 м.

Напомним, 20 июля в районе военного аэродрома Миллерово в Ростовской области РФ прогремели мощные взрывы. Местные жители сообщали, что прозвучало более 16 взрывов в районе аэродрома, вблизи поселения Долотинка и в районе нефтебазы.

Также Фокус писал, что в октябре, во время атаки на военный аэродром "Ханская", который расположен в Республике Адыгея, там находились 12 Су-34, 2 борта Diamond DA42, 37 учебно-тренировочных самолетов Л-39, 4 самолета Су-35-С и два вертолета Ми-8.