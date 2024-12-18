Обстріл Росії: влада Ростовської області заявила про ракетну атаку

Губернатор області заявив, що було збито 10 ракет. Українські ЗМІ повідомляють, що було пошкоджено завод у Таганрозі.

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Ростовська область була атакована ракетами 18 грудня. Це підтвердив виконувач обов'язків губернатора Юрій Слюсар. За його словами, було збито 10 ракет. Про це пише російська служба "Радіо Свобода".

За словами Слюсара, у хуторі Мала Кам'янка через падіння уламків спалахнув житловий будинок, уламками пошкоджено ще кілька, в іншому дворі виявили фрагмент ракети. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, інформація про руйнування уточнюється.

Також глава регіону заявив, що уламки пошкодили вікна в будинку, ще один фрагмент ракети нібито виявили у дворі домоволодіння.

У середині листопада Юрій Слюсар повідомляв, що всі об'єкти Ростовської області в зоні ураження далекобійних ракет, які запускають з України.

"Найближчий період буде дуже непростим. Далекобійні ракети передбачають інший вид загрози. Це стосується безпосередньо Ростова, підприємств, усіх наших об'єктів", — сказав глава регіону.

В Україні офіційно ракетну атаку не коментували. Однак низка Telegram-каналів повідомила, що метою був військовий завод у Таганрозі.

А на Telegram-канал "КіберБорошно" геолокували ціль і стверджують, що удар ракетами було завдано по виробничому майданчику ФКП "Комбінат "Каменський", що розташований у Кам'янськ-Шахтинську, Ростовська область.

Передбачувана мета в Ростовській області Фото: Скриншот

"Комбінат виробляє ракетне паливо і ще 2020 року був переведений на 12-годинні робочі зміни", — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня в РФ підтвердили удар ракетами ATACMS по аеродрому в Таганрозі. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу заявив, що це "не залишиться без відповіді".