"Паляниця" і ATACMS атакували Таганрог: у Путіна пообіцяли "обов'язково відповісти" (відео)

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков уточнив, що відповідь буде тоді, "як буде визнано доцільним".

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У Росії заявили, що обов'язково дадуть відповідь на атаку ракетами ATACMS по аеродрому в Таганрозі. Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу. Про це повідомляє ТАСС.

Обстановка в Таганрозі

"Хочу нагадати абсолютно недвозначну і пряму заяву Міністерства оборони Російської Федерації, яка була вчора, де чітко сказано, що відповідь буде", — сказав Пєсков.

Він наголосив, що "відповідь буде тоді і так, як буде визнано доцільним". "Але вона буде обов'язково", — запевнив представник Кремля.

Днем раніше в Міністерстві оборони РФ офіційно визнали, що вранці 11 грудня 2024 року було завдано ракетного удару по військовому аеродрому "Таганрог" на території Ростовської області.

Таганрог-Центральний — військовий аеродром у межах міста Таганрога. Архівне фото Фото: Мiноборони РФ

"Під час проведеного розгляду достовірно встановлено, що було застосовано шість балістичних ракет ATACMS американського виробництва", — повідомили у відомстві.

Також там зазначили, що "дві ракети збито бойовим розрахунком ЗРПК "Панцир", решту — відхилено засобами радіоелектронної боротьби".

Там загадково повідомили, що внаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі "серед особового складу", але не повідомили, скільки саме постраждалих. Визнали, що пошкоджень зазнали дві будівлі на технічній території аеродрому і три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці.

У самому Таганрозі скаржилися на закриті бомбосховища Фото: Скриншот

"Ця атака західною далекобійною зброєю не залишиться без відповіді, відповідні заходи буде вжито", — резюмували в Міноборони РФ.

Водночас у самому Таганрозі заявили, що бомбосховища були зачинені, поки звучала повітряна тривога, підтвердили, що постраждалих багато, оскільки жителів попросили здавати кров. І поскаржилися, що в місті не було опалення кілька годин.

У Таганрозі бурхливо обговорювали подію Фото: Скриншот

Деякі поскаржилися, що "відхилені" російським ППО ракети летять по цивільних.

Пост із пабліка Таганрога Фото: Скриншот

Нагадаємо, Фокус писав про результати удару по військовому аеродрому Таганрога. Деякі ЗМІ повідомили про те, що атака по Таганрогу Ростовської області українськими ракетами-дронамі "Паляниця" була результативною: 41 російський військовий дістав поранення, а один загинув.