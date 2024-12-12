"Паляниця" і ATACMS атакували Таганрог: у Путіна пообіцяли "обов'язково відповісти" (відео)
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков уточнив, що відповідь буде тоді, "як буде визнано доцільним".
У Росії заявили, що обов'язково дадуть відповідь на атаку ракетами ATACMS по аеродрому в Таганрозі. Про це журналістам заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков на брифінгу. Про це повідомляє ТАСС.
"Хочу нагадати абсолютно недвозначну і пряму заяву Міністерства оборони Російської Федерації, яка була вчора, де чітко сказано, що відповідь буде", — сказав Пєсков.
Він наголосив, що "відповідь буде тоді і так, як буде визнано доцільним". "Але вона буде обов'язково", — запевнив представник Кремля.
Днем раніше в Міністерстві оборони РФ офіційно визнали, що вранці 11 грудня 2024 року було завдано ракетного удару по військовому аеродрому "Таганрог" на території Ростовської області.
"Під час проведеного розгляду достовірно встановлено, що було застосовано шість балістичних ракет ATACMS американського виробництва", — повідомили у відомстві.
Також там зазначили, що "дві ракети збито бойовим розрахунком ЗРПК "Панцир", решту — відхилено засобами радіоелектронної боротьби".
Там загадково повідомили, що внаслідок падіння фрагментів ракет є постраждалі "серед особового складу", але не повідомили, скільки саме постраждалих. Визнали, що пошкоджень зазнали дві будівлі на технічній території аеродрому і три одиниці військової автомобільної техніки, а також цивільні автомобілі на прилеглій до аеродрому автостоянці.
"Ця атака західною далекобійною зброєю не залишиться без відповіді, відповідні заходи буде вжито", — резюмували в Міноборони РФ.
Водночас у самому Таганрозі заявили, що бомбосховища були зачинені, поки звучала повітряна тривога, підтвердили, що постраждалих багато, оскільки жителів попросили здавати кров. І поскаржилися, що в місті не було опалення кілька годин.
Деякі поскаржилися, що "відхилені" російським ППО ракети летять по цивільних.
Нагадаємо, Фокус писав про результати удару по військовому аеродрому Таганрога. Деякі ЗМІ повідомили про те, що атака по Таганрогу Ростовської області українськими ракетами-дронамі "Паляниця" була результативною: 41 російський військовий дістав поранення, а один загинув.