Африканців у РФ обманом змусили збирати дрони, які використовуються проти ЗСУ, — AP

За даними журналістів, жінки на заводі в "Алабузі" скаржилися на довгі години під постійним наглядом, на невиконані обіцянки щодо зарплати й на роботу з їдкими хімікатами, які залишали на шкірі сліди.

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Реклама в соціальних мережах обіцяла молодим африканським жінкам безплатний квиток на літак, гроші на поїздку в Європу. Просто пройдіть тест-гру на знання 100 слів російської мови, йшлося в публікації. Про це пише The Associated Press.

Але замість програми по роботі та навчанню в таких сферах, як готельний бізнес і кейтеринг, деякі з них лише після прибуття в степи Татарстану дізналися, що доведеться працювати на збройовому заводі й збирати іранські ударні дрони.

Деякі жінки скаржилися на довгі години під постійним наглядом, на невиконані обіцянки щодо зарплати, а також на роботу з їдкими хімікатами, які залишали на шкірі сліди.

Щоб заповнити гостру нестачу робочої сили, в Росії набирають жінок у віці 18-22 років з таких регіонів, як Уганда, Руанда, Кенія, Південний Судан, Сьєрра-Леоне і Нігерія, а також зі Шрі-Ланки. Така кампанія поширюється на інші країни Азії та Латинську Америку.

Таким чином, в одному з ключових секторів виробництва зброї у РФ працюють малокваліфіковані вихідці переважно з африканських країн. Вони працюють разом із 16-річними студентами ПТУ на заводі в Особливій економічній зоні "Алабуга", приблизно за 1000 км на схід від Москви.

"Я дійсно не знаю, як робити безпілотники", — сказала одна африканська жінка, яка залишила свою роботу вдома і прийняла російську пропозицію.

AP проаналізувало супутникові знімки комплексу та його внутрішні документи, поговорило з кількома африканськими жінками, які там опинилися, і відстежило сотні відеороликів в онлайн-програмі з набору персоналу під назвою "Alabuga Start", щоб скласти уявлення про життя на заводі.

Одна з африканських жінок детально документувала свою подорож, робила селфі в аеропорту, знімала на обід у літаку і карту польоту. Робила акцент на тому, що летить до Європи. Але коли прибула в Алабугу і побачила, що їй належить робити, зрозуміла, що її обдурили.

"Компанія займається тільки виробництвом безпілотників. Нічим більше. Я шкодую і проклинаю той день, коли почала робити все це", — пояснила жінка.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків, РФ майже вдвічі збільшила виробництво "шахедів" і перевиконує план на рік.

Також повідомлялося, що, за даними ЗМІ, Зеленський хоче за три місяці досягти прогресу в питанні миру з РФ.