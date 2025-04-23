Взрывы в "Алабуге" из-за атаки дронов: ЦПД подтвердил попадание и объяснил, почему это важная цель

Днем 23 апреля беспилотники самолетного типа добрались до города Елабуга в Татарстане в Российской Федерации и смогли повредить производство ударных дронов "Шахед", которыми россияне обстреливают украинцев. Кремль планировал почти вдвое нарастить производительность цехов в "Алабуге", но теперь не ясно, воплотятся ли эти планы в жизнь.

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Успешную отработку дронов по особой экономической зоне "Алабуга" глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко написал в Telegram-канале.

Сообщение Коваленко появилось через час после того, как росСМИ и жители Татарстана начали жаловаться на налет дронов неизвестного происхождения, которые угрожали цехам "Алабуги". Чиновник сообщил, что в указанном российском регионе было действительно громко и "несколько местами удачно".

Атака дронов на РФ — Коваленко о попадании в Елабуге 23 апреля Фото: скриншот

В следующей заметке Коваленко уточнил, что имел в виду, написав о "наращивании производства" в ОЭЗ "Алабуга". Указывается, что в 2024 году российские предприятия в Татарстане выпускали 6 тыс. дронов — суммарно ударных БПЛА "Шахедов" и "Герань". Тем временем производства расширили и установили новую планку. Согласно данным ЦПД, россияне в 2025 году планируют получить почти вдвое большее количество ударных дронов: речь идет о выпуске 8 до 10 тыс. устройств в течение года. Кроме того, россияне изготовят до 15 тыс. дронов-имитаторов, добавил глава ЦПД.

Атака дронов на РФ — Коваленко о важности попадания по ОЭЗ "Алаабуза" 23 апреля Фото: скриншот

Генштаб ВСУ пока не подтвердил, что производство "Шахедов" в РФ атаковали БПЛА украинского производства.

Атака дронов на РФ — что произошло 23 апреля в Елабуге

Отметим, Фокус писал об атаке дронов на РФ, которая состоялась днем 23 апреля. Около 12 часов жители Татарстана начали публиковать видео из города Елабуга. На видео видим и слышим дроны самолетного типа, которые летят над регионом в Татарстане за более чем 1 200 км от границ Украины. Видно, как вспыхивает в воздухе из-за работы средств ПВО ВС РФ. Один или более БПЛА, вероятно, были потеряны, но другие пролетели дальше, свидетельствуют записи. На одной из записей — мини-самолет, свободно петляющий над промышленной зоной, выбирая цель, по которой он должен попасть.

Минобороны РФ подтвердило, что в Республике Татарстан сбили один беспилотник самолетного типа. В Telegram-канале мэра Елабуги Рустема Нуриева подтвердили сбитие одного дрона в Елабужском районе: чиновник заверил, что жертв и разрушений будто бы нет.

Отметим, 22 апреля было громко на 51 арсенале ГРАУ РФ, расположенном в 60 км от Москвы — рядом с городом Киржач во Владимирской области. Как пояснили аналитики DeepState, могли взорваться около 200 тыс. тонн боеприпасов различного типа, которые хранились в хранилищах и на спецплощадках. По характеру огненного облака, которое поднялось над воинской частью, аналитики сделали вывод, что взлетели в воздух баллистические и зенитные ракеты, а также ракеты для РСЗО.

Напоминаем, 18 апреля медиа "Радио Свобода" опубликовало спутниковые фото воинской части в Шуе, в которой базировалась 51 бригада ВС РФ.