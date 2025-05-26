Закрыт аэропорт, раздаются взрывы: российскую Елабугу, где изготавливают "Шахеды", атаковали БпЛА (видео)

Канонаду взрывов слышали жители города Елабуга Татарстанской республики, расположенного в около 1200 километрах от границы с Украиной: именно здесь расположен завод, который производит ударные беспилотники типа "Шахед", которыми россияне каждую ночь атакуют Украину. Также предприятие производит разведывательные дроны "Альбатрос".

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Фокус собрал информацию о ночной атаке по Елабуге по данным местных Telegram-каналов.

Около 22:00 часов 25 мая в аэропорту "Нижнекамск" (Бегишево) Республики Татарстан власти ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Расстояние от аэропорта до города Елабуга — почти 50 километров.

Скриншот | сообщение об ограничениях в аэропорту Татарстана

Около 22:40 часов местные услышали серию взрывов: в пабликах писали, что громко на весь город.

В Telegram-канале Baza сообщили, что в небе над Елабугой российская ПВО сбивает беспилотники.

Также в сети распространили кадры из Елабуги этой ночью. На видео слышно работу сил противовоздушной обороны, взрывы, а также видны вспышки в небе и пролеты беспилотников.

Местные власти, в частности мэр Елабуги Рустем Нуриев, пока не комментировали атаку дронов по городу.

В Елабуге изготавливают "Шахеды"

Отметим, что Елабуга в Татарстане не впервые попадает под удар беспилотников. В апреле 2025 года ударные дроны повредили производство ударных дронов типа "Шахед", действующее в городе: ранее в Кремле заявляли, что планируют нарастить производство БпЛА на предприятии "Алабуга".

"Алабугой" называют особую экономическую зону промышленно-производственного типа в Елабужском районе Татарстана. Завод использует иранские технологии. По данным The Wall Street Journal, в апреле 2024 года завод опередил график, когда поставил российской армии 4500 беспилотников.

Кроме "Шахедов", в Алабуге выпускают разведывательные дроны типа "Альбатрос", к производству которых привлекают африканских студентов.

Напомним, 25 мая ночью беспилотники атаковали город Тверь: под ударом оказался местный аэродром и военная часть.

Также 25 мая эксперты рассказали, какой самолет атаковала российская ПВО "дружественным огнем" в небе над Тверью.