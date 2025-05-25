Ту-160 под "дружественным огнем": какой самолет атаковала российская ПВО над Тверью (видео)

В ночь с 24 на 25 мая в соцсетях появилась информация о якобы сбитом стратегическом бомбардировщике Ту-160 ВКС РФ над Тверью. Очевидцы даже засняли момент атаки на видео, однако последующая проверка данных опровергла эту версию — эксперты утверждают, что российская ПВО открыла огонь по другому воздушному судну.

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Ближе к четырем часа утра местные паблики опубликовали видео с пролетающим самолет, по которому открыли огонь российские зенитчики. Это видно по следам от трассирующих боеприпасов.

Инцидент произошел на фоне массированной атаки беспилотников на аэродром "Мигалово" в Твери, где дислоцируется 196-й военно-транспортный авиационный полк. Судя по кадрам можно было предположить, что в небе пролетал ракетоносец Ту-160, попавший под "friendly fire" российских систем ПВО, однако аналитики Defense Express отметили, что по силуэту и манере полета объект не похож на стратегический бомбардировщик.

Идентификация самолета

Изначально некоторые каналы заявили, что целью мог быть гражданский самолет. Однако анализ открытых источников указывает на другое. По данным OSINT-сообщества и аккаунта Evergreen Intel в Twitter, самолет идентифицирован как Ту-134АК RA-65996, взлетевший с военного аэродрома Мигалово, расположенного неподалеку от Твери. Этот борт входит в состав Военно-космических сил России и используется для перевозки личного состава и командования.

Следует отметить, что в пользу этой версии свидетельствует характерная форма хвостового оперения Ту-134, которая существенно отличается от формы бомбардировщика Ту-160.

Скрин видео полета Ту-134 над Тверью

Конструкция самолета Ту-134 Фото: Открытые источники Конструкция самолета Ту-160 Фото: Открытые источники

Также известно, что в этот же временной промежуток на сервисе Flightradar24 отслеживалось до 10 различных бортов Минобороны РФ, а некоторые исследователи насчитали еще больше. Это подтверждает повышенную активность ВКС в ночные часы, вероятно, в ответ на угрозу воздушной атаки.

В опубликованных кадрах видно, что огонь не достиг цели — самолет успешно покинул зону поражения. Аналитики предположили, что инцидент связан с дезорганизацией систем распознавания "свой-чужой" в условиях массированных атак БПЛА, либо с паникой среди российских зенитчиков, которые, по всей видимости, открыли огонь по неопознанной цели.

Напомним, американская разведывательная компания Dallas сообщила, что Россия вкладывает значительные ресурсы в обновление парка ракетоносцев Ту-95МС, Ту-160 и Ту-22М3, а также в разработку перспективного бомбардировщика ПАК ДА.