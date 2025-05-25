Ночью было громко в России: дроны атаковали аэродром и, предварительно, воинскую часть в Твери (фото, видео)

Ночью 25 мая дроны атаковали Россию: взрывы прогремели в частности в городе Тверь, где под ударом оказался местный аэродром "Мигалово", где дислоцируется 196-й военно-транспортный авиационный полк. Также, предварительно, ночью была атакована воинская часть в Твери, где поднялся густой дым.

Related video

Об атаке по Тверской области России сообщил Telegram-канал Astra.

Взрывы прогремели в районе Твери около 03:00 часов, местные слышали активную работу сил противовоздушной обороны. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что под атакой оказался аэродром "Мигалово", в районе которого якобы россиянам удалось сбить 5 ударных БпЛА.

"Над территорией Твери в районе Мигалово силами ПВО Министерства обороны РФ сбито 5 БпЛА. Жертв и разрушений нет. Идет дальнейший мониторинг обстановки", — отметил Руденя.

В сети обнародовали видео, на которых слышно работу сил ПВО, видно беспилотники в небе и раздаются взрывы.

В последующие минуты атака по аэродрому "Мигалово" продолжалась — местные снова слышали серию взрывов. По данным канала Astra, "Мигалово" — это аэродром, расположенный в окрестностях Твери, вблизи микрорайона Мигалово (бывшего военного городка). Аэродром ранее был аэродромом совместного базирования авиации Минобороны РФ и гражданской авиации.

Также паблик рассказал, что аэродром "Мигалово" в Твери является местом дислокации 196-го военно-транспортного авиационного полка ВС РФ.

В Твери также, предварительно, была атакована воинская часть: что известно

В проукраинском Telegram-канале Exilenova+ под утро сообщили, что в Твери ночью 25 мая также, вероятно, была атакована воинская часть. По информации паблика, на месте атаки поднялся пожар. Также канал обнародовал фото, на которых видны последствия ночного обстрела.

Пожар в Твери из-за атаки БпЛА Пожар в Твери из-за атаки БпЛА

Официальной информации о поражении воинской части в Твери пока нет.

Также ночью были слышны взрывы в российском городе Тула. По предварительной информации, россияне сбили четыре беспилотника в небе над городом.

Telegram-канал Mash сообщил, что в Туле взрывы раздавались всю ночь. Обломки дронов упали во дворе одного из жилых домов в городе.

Напомним, ночью 25 мая Россия нанесла комбинированный массированный удар по Украине, в результате чего зафиксированы пожары и есть пострадавшие.

Также в ночь с 24 на 25 мая ВС РФ массированно атаковали Киев и область "Шахедами".