В Киеве и области прогремели взрывы: россияне массированно атакуют Украину "Шахедами"

Россияне вторую ночь подряд массированно атакуют Киев и область ударными дронами: местные слышали серию взрывов, в результате обстрела в столице зафиксировано повреждение жилой многоэтажки. На месте поднялся пожар.

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Фокус собрал информацию об атаке дронов по Киеву и области.

В Киевской области была объявлена воздушная тревога около 22:00 часов 24 мая. В столице воздушную тревогу объявили около 22:40 часов из-за угрозы применения россиянами ударных БпЛА.

В Telegram-канале Воздушных сил Украины предупредили о движении "Шахедов" с северо-восточного направления.

Около полуночи на Киевщине прогремели взрывы. Предварительно, работали силы ПВО по вражеским БпЛА.

"Шахеды" на Киевщине двигались в разных направлениях, часть около 00:25 часов добралась до столицы. Воздушные силы Украины предупредили о приближении вражеских целей к городу.

Скриншот | предупреждение о движении "Шахедов" на Киев

Городской голова Киева Виталий Кличко информировал, что в столице слышны звуки взрывов, работают силы ПВО.

Скриншот | сообщение Кличко о взрывах в Киеве

Около 00:45 глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале о движении более десятка "Шахедов" в направлении Киева.

Вскоре стало известно о первых последствиях российской атаки по Киеву: в Голосеевском районе столицы обломки ударных БпЛА упали на жилой пятиэтажный дом.

Тимур Ткаченко также сообщил через некоторое время, что в результате падения обломков на месте зафиксировано частичное разрушение здания. Также поднялся пожар, над ликвидацией последствий работают спасатели.

Воздушная тревога в столице и области по состоянию на 01:40 продолжается, мониторинговые каналы фиксируют новых групп ударных БпЛА.

Атака "Шахедов" 25 мая: где еще были слышны взрывы

Во время воздушной тревоги взрывы также прозвучали в Одессе и Николаеве. В Николаеве, по сообщению главы ОВА, зафиксирован вызов медиков, СМИ информировали о попадании "Шахеда" в жилой дом.

Также россияне атаковали дронами Харьков — городской голова Игорь Терехов сообщил о серии взрывов. По его информации, на одном из мест "прилетов" поднялся пожар.

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Напомним, 24 мая в канале "Обухов — это ты!" рассказали, что во время ночной атаки "Шахедов" пострадало гнездо аистов: россияне убили птицу, которая прикрыла своих птенцов.

Ночью 24 мая ВС РФ массированно нанесли комбинированный удар по столице "Шахедами" и баллистическими ракетами.